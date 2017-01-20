Saç Derisinde Sivilce Varsa Dikkat!



Hemen hemen herkesin saç derisinde sivilce çıkar. Oldukça sinir bozucu olan bu sivilceler genellikle önemsenmez. Ancak saç derisinde sivilce çıkmasına neden olan ciddi faktörler olabilir.Tinea adı verilen bir mantar türünün ciltte enfeksiyona neden olması sonucu deride kırmızı ve yuvarlak sivilceler oluşur. Saç mantarı oldukça hızlı büyür. Yayılmasını engellemenin tek yolu hemen teşhis etmek.Saç mantarları genellikle acı verir ve ciddiyetine bağlı olarak iltihapla dolu olabilir.Saç köklerinde iltihaba neden olur ve çok acır. Saç uzarken dış bir faktörden dolayı enfeksiyon kapar. Tedavi edilmediğinde ciddi enfeksiyona ve acı verici sivilcelere neden olur.İlerlemesi durumunda saçkıran meydana gelir. Saç derisinde ve saç köklerinde kalıcı izler bırakır. O bölgede bir daha saç büyümez. Tedavi edilmesi için erken müdahale gerekmektedir.Birçok doktor, saç derisinde meydana gelen kaşıntılı sivilcelere kaynak ve sıkı saç örgülerinin neden olduğunu söylüyor. İkisi de saç dökülmesini tetikliyor. Saç dökülmesi ise saç derisinde açık yaralar bırakarak enfeksiyona yol açıyor.Hormonal değişiklikler bütün vücutta sivilce problemine neden olduğu gibi saç derisini de etkileyebiliyor. Yüzünüzdeki sivilcelere müdahale ettiğiniz gibi saç derisinde çıkanlara da mutlaka müdahale etmelisiniz. Bu problemle çok sık karşılaşıyorsanız anti-akne şampuan kullanabilirsiniz.Hormonal değişikliklere bağlı kırmızı sivilceler tehlikeli değil ancak iltihap varsa enfeksiyona yol açabilir.