banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99665
ALTIN
236.441
DOLAR
6.1275
STERLİN
8.0564
EURO
7.2090
Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın
TUTUKLANAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ ERKEK...
Özersay’dan New York’ta Yoğun Mesai
ÖZERSAY’DAN NEW YORK’TA YOĞUN MESAİ
Sise dikkat
SİSE DİKKAT
Girne'deki soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı
Son Dakika
GİRNE'DEKİ SOYGUNLA İLGİLİ 3 KİŞİ...
banner282

Sabah uyanmakta güçlük çekenler dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, uyku apnesi hakkında uyarılarda bulundu.

Sabah uyanmakta güçlük çekenler dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, uyku apnesi hakkında uyarılarda bulundu.

25 Eylül 2018 Salı 11:16
Sabah uyanmakta güçlük çekenler dikkat

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Güne zinde başlayabilmek, sağlam konsantrasyona sahip olabilmek ve çeşitli hastalıklara yakalanmamak için iyi bir uyku büyük önem taşır. Ancak uyku apnesi hayatı kabusa çevirebiliyor. Uykuda horlamak büyük bir problem, horlayan kişi farkında olmadığı için onunla aynı odada uyuyan kişiler rahatsız olur. Hatta aynı odayla kalmaz aynı ev ve hatta komşular dahi horlamadan rahatsız olabilir” dedi.

Horlamanın, ses çıkararak sosyal ortamları ve aile yaşamını olumsuz etkilediğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Ancak bir de bunun görünmeyen tarafı var. Horlamaya eşlik eden nefes kesilmesi kişinin sağlığını ciddi şekilde etkiler. Biz buna uyku apnesi diyoruz yani uykuda nefesin durması, kesilmesi hali. Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılanmaz ve özellikle kalp - beyin gibi önemli organlar ilk olarak etkilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur kan damarları etkilenir kan basıncı artar. Uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtileri şunlardır; Sabah kalkmakta zorlanır, unutkanlık olur, çabuk sinirlenir, gün içerisinde sürekli uykuya meyil olur, oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuya kalır, çok terler, kilo alır. Uyku apnesini özellikle; burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademcikler de büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma artırır” diye konuştu.

Uyku apnesinin tedavisinde öncelikle; kilolu olanların zayıflaması gerektiğini kaydeden Dr. Yıldırım, “Burun tıkanıklığı olanlar burun operasyonu olmalı, yumuşak damakta-küçük dilde sarkma olanlar bunlar kısaltılmalı ve düzeltilmeli, dil kökünde büyüme, çenede kayma düzeltilmelidir. Uyku apnesinin multidisipliner olarak bir ekip içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Doğru teşhis ve tedavi konabilmesi için öncelikle uyku testi yapılmalıdır. Detaylı bir Kulak Burun Boğaz muayenesi olunmalıdır” açıklamalarında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat
Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat
DNA karakterini etkileyen gıdalar hastalıklarla ilişkili!
DNA karakterini etkileyen gıdalar hastalıklarla ilişkili!
Alzheimer tehlikesi giderek artıyor mu?
Alzheimer tehlikesi giderek artıyor mu?
Sesimizin düşmanı 8 hatalı alışkanlık
Sesimizin düşmanı 8 hatalı alışkanlık
Bu 5 besin kalbi genç tutuyor
Bu 5 besin kalbi genç tutuyor
Egzersiz felç şiddetini azaltıyor
Egzersiz felç şiddetini azaltıyor
Dikkat! Körlüğe neden olabilir
Dikkat! Körlüğe neden olabilir
Mandalina bağışıklığınızı güçlendiriyor
Mandalina bağışıklığınızı güçlendiriyor
Göz altında oluşan morluklara dikkat
Göz altında oluşan morluklara dikkat
Depresyon önceden tespit edilebilecek
Depresyon önceden tespit edilebilecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim