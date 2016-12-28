'Rota Virüsüne Dikkat'



2 yaş altı çocuklarda ishalin en yaygın sebebi olarak rota virüsünün bulunduğuna dikkat çeken Dr. Bayram Kerkez, "Rotavirüs, 2 yaş altı çocuklardaki akut ishallerin en sık nedenlerinden biridir. Tüm dünyada yaygın olarak görülür, ılıman iklimlerde ve kış aylarında salgınlar yapar. Hastaneye ishal nedeniyle yatırılan 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 35 ile yüzde 60'ı rotavirüsü kaynaklıdır. 3 ay - 2 yaş arası daha ağır seyreder, hızla sıvı kaybına yol açar, yeterli şekilde tedavi edilmezse çok ciddi hasarlara ve ölüme neden olabilir. Rotavirüsü enfeksiyonuna özellikle iyi beslenemeyen çocuklarda rastlanmaktadır. Tüm dünyada her yıl milyonlarca kişide görülen Rotavirüsü, çocukluk çağındaki ishalin en önemli nedenidir" dedi.Hastalığın çok kolay bir şekilde bulaşabildiğine değinen Kerkez, "Rotavirüs, mide-bağırsak sisteminin viral bir enfeksiyonudur. Hasta kişinin dışkısıyla atılır ve bu dışkı ile temas eden kişiler elleriyle mikrobu başkalarına taşır. Virüsü ağız yolu ile alan kişilerde genellikle 3 gün içinde hastalık bulguları ortaya çıkar. Çocuklar, virüsü hastalık bulguları henüz ortaya çıkmadan bulaştırmaya başlarlar. Virüs ayrıca hastanın dışkısıyla kirlenmiş eşyalarla da sağlam kişilere taşınır. Rotavirüs dış ortama dayanıklıdır, 70 derece üzerinde ısıtma ile ölürler. Ellerinde virüs taşıyan kişilerin hazırladığı, daha sonra pişmeyecek gıdalarla kolayca bu gıdaları tüketen kişilere bulaşabilir. Rotavirüsü ince bağırsağa yerleşerek vücuda bulaşır. Rotavirüs ishalinde 2-3 günlük bir kuluçka döneminin ardından yüksek ateş ve kusma ile hastalık başlar. Kusmalar günde 10-12 defa tekrarlayabilir. İkinci gün kusma azalırken yoğun ishal başlar; yeterli sıvı verilmezse küçük çocuklar hızla kötüleşebilir. İlk bulgu sıklıkla kusma ve ateştir. Kusma başladıktan sonra bir hafta içinde sulu ishal başlar ve kramplara bağlı karın ağrısı da olur. Çocuğu bir hayli huzursuz eden bu süreç, 3-10 gün sürebilir. Burun akıntısı, öksürük ve inatçı yüksek ateş de görülebilir. Kuluçka süresi 1-3 gün arasındadır. İlk geçirilen enfeksiyon en ağır seyirli olandır, tekrarlayan enfeksiyonlarda seyir daha hafif olur. Özellikle süt çocuklarında kusma ve ishalin neden olduğu dehidrasyon (aşırı susuzluk) gelişebilir. İleri derece sıvı kaybı, böbrek yetmezliğine hatta ölümlere bile sebep olabilir.5 yaşına kadar çocukların neredeyse tamamının rotavirüs ile tanıştığını kaydeden Kerkez, "Rotavirüs, 2 yaş altı çocuklardaki akut ishallerin en sık nedenlerinden biridir. Tüm dünyada yaygın olarak görülür, ılıman iklimlerde ve kış aylarında salgınlar yapar. Küçük çocuklardaki ishal nedenleri arasında en sık hastane yatışına neden olan enfeksiyondur. 3 ay - 2 yaş arası daha ağır seyreder, hızla sıvı kaybına yol açar, yeterli şekilde tedavi edilmezse çok ciddi hasarlara ve ölüme neden olabilir. 5 yaşına kadar çocukların neredeyse tamamı rotavirüs enfeksiyonu geçirirler. Anne sütü ile beslenme hastalığı önlemez ama daha hafif geçirilmesini sağlar. Rotavirüs için en riskli grup, 2 yaş altındaki çocuklardır" diye konuştu.