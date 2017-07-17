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17 Temmuz 2017 Pazartesi 20:48

Reflüye Ameliyatsız Çözüm Stretta Tedavisi

Reflüye Ameliyatsız Çözüm Stretta Tedavisi
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Reflüye Ameliyatsız Çözüm Stretta Tedavisi
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata reflüye ameliyatsız çözüm sağlayan stretta tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Dünyada sık görülen bir hastalık olan reflü, stres, kilo ve yanlış beslenme yüzünden ülkemizde sıklıkla görülüyor. Yapılan araştırmalara göre her 5 kişiden birinde reflü görülüyor.


Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata reflüye ameliyatsız çözüm sağlayan stretta tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Cengiz Pata ‘’Eğer hasta genç ve mide kapakçığındaki açıklık 3 cm altında ise yemek borusunun alt ucuna özel bir elektrik akımı (radyofrekans) verilmesi ile cerrahi bir girişime gerek kalmadan reflüyü 30 dakikada tedavi etmek mümkün. Bu yöntemle hasta aynı gün taburcu olarak, ilaç kullanmadan hayatına devam edebiliyor. Stretta yöntemi ile zahmetsiz ve uzun süreli tedavi sonuçları elde edilebiliyor. Stretta yönteminde kullanılan radyofrekans akımı, ayrıca yıllardır kalp ritim bozuklukları, karaciğer kistleri gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor’’ dedi.

Reflü belli dönemlerde her insanda görülüyor

Mide ve yemek borusu birleşiminde kas yapısının özelleşmesi ile kapakçık benzeri fonksiyonel bir yapı oluşmuştur. Bu kapakçık sayesinde mide asidi , safra, midedeki diğer sıvılar ve yediğimiz gıdalar normal şartlarda yemek borusuna geriye kaçmaz. Mide içeriğinin yemek borusuna doğru geriye kaçmasına reflü, reflü’ye bağlı olarak ortaya çıkan hastalığa ise Gastroozofagial Reflü Hastalığı (GÖRH) denir.

Aslında reflü, fizyolojik bir olay olup her insanda günün belli dönemlerinde olmaktadır. Önemli olan geri kaçan mide asidinin yemek borusunda, gırtlakta, akciğerlerde, ağız ve dişlerde ortaya çıkardığı doku değişiklikleri ve buna bağlı gelişen hastanın şikayetleri Reflüdür.

Reflü belirtileri

Mide de yanma ve bu yanmanın göğüste yukarı doğru hissedilmesi, ağza acı su gelmesi, ağıza yemeklerin doluyor gibi hissedilmesi, yutma güçlüğü, kuru öksürük, ses kısıklığı, kulak ağrısı gibi çeşitli şikayetler sıklıkla reflüyü düşündürür. Ses kısıklığı, gögüs ağrısı gibi şikayetlerle, kulak burun boğaz ve kardiyoloji bölümlerinde de olabilir.

Göğüse yayılan yanmayı ciddiye alın

Hastalığın tanısı için göğüse yayılan yanma son derece önemlidir. Tanı amaçlı yapılması gereken ilk tetkik, gastroskopidir. Nadir olarak tanıda güçlük çekilen hastalarda 24 saat boyunca yemek borusundaki asit düzeyi ölçülür.

Reflü hastalarına püf noktaları

• Gece yatmadan 2 saat önce yemek yememeli
• Öğünlerde mideler az doldurulmalı
• Geceleri yüksek yastıkla yatılmalı
• Dar giyecekler giymemeli
• Kilo problemlemi olanlar, ideal kilolarına inmeli


 
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