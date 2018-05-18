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Ramazan'da zayıflamak isteyenlere kötü haber!

Oruç tutarken zayıflama hayali kuran pek çok kişiye Diyetisyen Candan Aktaş'tan kötü haber geldi. Diyetisyen Candan Aktaş, oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olmadığına dikkat çekerek, vatandaşları sağlıklı beslenmeleri yönünde uyardı

Ramazan'da zayıflamak isteyenlere kötü haber!

Oruç tutarken zayıflama hayali kuran pek çok kişiye Diyetisyen Candan Aktaş'tan kötü haber geldi. Diyetisyen Candan Aktaş, oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olmadığına dikkat çekerek, vatandaşları sağlıklı beslenmeleri yönünde uyardı

18 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Ramazan'da zayıflamak isteyenlere kötü haber!

Ramazan ayında bir taraftan oruç tutarken diğer taraftan da zayıflama hayali kuranlara uzmanlardan kötü haber geldi. Diyetisyen Candan Aktaş, oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olmadığına dikkat çekerek, vatandaşları sağlıklı beslenmeleri yönünde uyardı.

ORUÇ TUTAN BİRÇOK KİŞİ FAZLA KİLOLARDAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR AMA...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan birçok vatandaş bir taraftan da fazla kilolarından kurtulma hayali kuruyor. Tartı üzerine çıktıklarında görülen kilo kaybının yağ yakımının aksine kas ve su kaybı olduğuna dikkat çeken uzmanlar oruç tutmanın bir zayıflama metodu olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek sağlıklı beslenme konusunda uyardı.

Diyetisyen Candan Aktaş, diyetlerde az az ve sık sık beslenmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şu günlerde 17 saati bulan oruç sürelerinde gerçek manada bir zayıflama yaşanmadığını söyledi.

ZAYIFLAMAK İÇİN AZ AZ VE SIK SIK BESLENMEK GEREKİYOR

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Aktaş, "Ramazan'da oruç tutmak zayıflatır mı sorusu aslında herkesin aklında bir soru. 17 saatlik bir açlıktan bahsediyoruz. Biz diyetlerimizi planlarken 4 saat ya da 5 saatlik ana öğünlerin arasını geçmesin, az az ve sık sık beslenelim diyoruz. Dolayısıyla da Ramazan'da oruç tutmak bir zayıflama yöntemi değildir. Çünkü çok uzun süre bir açlık var. Dolayısıyla uzun süre açlıkta şekerimiz düşecek, yani kandaki şeker deposu, glikojen deposu ve kaslardaki glikojen deposu bitecektir. Tartıya çıktığınızda belki zayıfladığınızı görebileceksiniz. Ama daha sonra bayramda ben tekrardan verdiğim o 3 kiloyu, 5 kiloyu hızlı bir şekilde geri alıyorum diye bir çok danışanım bana söylüyor. Bu, bu durumun gerçek bir kilo kaybı olmadığının göstergesi. Vücut su kaybediyor, kas kaybediyor.

"ORUÇ TUTMAK BİR ZAYIFLAMA YÖNTEMİ DEĞİL"

Gerçek bir yağ yakımı, gerçek bir kilo kaybı değil. Çünkü 17 saatlik bir açlıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla da oruç tutmak bir zayıflama yöntemi değildir. Özellikle sahur beslenmesi bizim için çok önemli. Çünkü en çok yapılan hata sahur yapmadan oruç tutmak. Çünkü vatandaşlarımızın bence yarısı, gelen az çok danışanlarımdan biliyorum. Sahur yapmadan oruç tutuyorlar. Sadece bir su içtim yattım şeklinde bir bildirim alıyorum. Beslenmemizde sahurun önemi çok büyük. Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt grubu veya fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişlerimizden destek alarak daha çok bir beslenme öneriyoruz. Mutlaka sahurda tam buğday ekmeği, özellikle ekmeği azaltıyorlar daha çok zayıflayacaklarını düşündükleri için. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de bu" dedi.

Sahura her kalktığında tutacağı oruç ile birlikte zayıflamak için de niyet ettiğini söyleyen Mehmet Gürses ise kilo vermemesini Ramazan ayında daha çok yemek yemesine bağlarken, Diyetisyen kontrolünde Ramazan ayını geçiren Türkan Aydın da Ramazan ayında herkesin zayıflamak istediğini ama önceliğin sağlığa dikkat edilmesinin olması gerektiğini ifade etti.

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