Prostat Sağlığı İçin Tüketilmesi Gereken 6 Besin

Her erkekte doğuştan bulunan ve yaş ile birlikte hormon dengesinin değişmesi nedeniyle büyümeye başlayan prostat, hayat kalitesini oldukça düşürüyor.

Yapılan çalışmalar; 60 yaşındaki erkeklerin %50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü gösterirken, her 12 erkekten biri de prostat kanserine yakalanıyor. Yaş, aile öyküsü, yağlı beslenme alışkanlığı, hormonlar, A ve D vitamini değerleri prostat hastalıkları üzerinde etkili. Bu nedenle tüketilen gıdalara dikkat edildiği takdirde, prostat hastalıkları için önlem almak da mümkün olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Egemen İşgören, prostat sağlığı için tüketilmesi gereken 6 besin hakkında bilgi verdi.Domates likopen açısından zengin ve prostat sağlığını destekleyici özelliklere sahip bir besin kaynağıdır. Güçlü bir antioksidandır ve vücut tarafından üretilmeyip çeşitli besinlerle vücuda alınır. Yapılan bir araştırmada, 10 hafta boyunca günlük 50 gr domates tüketen iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin PSA değerlerinde %10’dan fazla düşüş olduğu tespit edilmiştir. 48 bin erkek üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise domates ve domates içeren ürünlerin yoğun olarak tüketilmesi ile prostat kanseri gelişme riskinin %35 oranında azaldığı, agresif prostat kanseri gelişme riskinin %53 oranında düştüğü gözlenmiştir.Geleneksel olarak iltihap, soğuk algınlığı ve astım ile mücadelede kullanılan zerdeçalın, prostat kanseri de dahil olmak üzere kanser önleyici özellikleri bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Prostat kanserinin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olmasının yanı sıra tümör büyümesini de önemli ölçüde azaltabildiği görülmüştür. Zerdeçal, prostat kanserinin kemik yayılımını da önleyici özelliğe sahip bir besindir.“Antioksidanlar” ve “ellagitannin” adı verilen bitkisel besinler bakımından zengin olan nar, prostat sağlığı üzerine yararlı etkilere sahiptir. Yapılan çalışmalar, nar özlerinin prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını ve apopitozis adı verilen programlı hücre ölümünü hızlandırdığını göstermektedir. Nar suyu içinde bulunan ellagitanninlerin prostat kanser hücrelerini besleyen yeni damar oluşumunu durdurduğu tespit edilmiştir.Omega-3 yağ asitleri, prostat sağlığını destekleyen önemli bir besin maddesidir. Omega-3'ü almanın en lezzetli ve besleyici yolu ise somon balığı tüketmekten geçer. Somonda bulunan omega-3 yağ asitlerinin prostat kanser gelişimini önlemede, mevcut prostat kanserinin büyümesini ve ilerlemesini yavaşlatmada önemli bir rolü vardır. Klinik kanser araştırması raporunda haftada 1 somon gibi balıkları tüketmenin, genetik olarak yatkınlığı bulunan erkeklerde bile ileri evre kanser gelişim riskini azalttığı belirtilmektedir.Yeşil çay bazı bakteri ve virüsleri yok eder, bağışıklık sistemini güçlendirir ve prostat kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türleriyle mücadele eden güçlü bir antioksidandır. Yeşil çay içinde bulunan polifenoller, PSA düzeylerini önemli derecede azaltmaktadır. Günde 3 fincan yeşil çay tüketen erkeklerde prostat kanseri riski azalır. Araştırmalar; yeşil çayın prostat kanserini tetikleyen enzimleri baskıladığını ve apopitozis adı verilen programlı hücre ölümünü tetiklediğini vurgulamaktadır.Kabak çekirdeğinin, iyi huylu prostat büyümesi başta olmak üzere, prostat sağlına faydaları bilinmektedir. Kabak çekirdeği içindeki yağ, hormonların prostat hücrelerinin çoğalmasını tetiklemesine engel olmaktadır. Kabak çekirdeği ayrıca karotenoidler ve omega-3 yağ asitleri içerir. Araştırmalar, diyetlerinde daha yüksek karotenoid bulunan erkeklerin iyi huylu prostat büyümesi riskinde azalma olduğuna işaret eder. Kabak çekirdeğinde bulunan başka bir besin çinkodur. Çinkonun da prostat sağlığını destekleyici etkisi vardır ve prostat kanseri gelişimine karşı koruyucu etkisi de bilinmektedir.