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26 Aralık 2016 Pazartesi 19:22

Prematüre Doğumların Sonu Geliyor

Prematüre Doğumların Sonu Geliyor
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Prematüre Doğumların Sonu Geliyor
ABD'li araştırmacılar prematüre doğumların önüne geçecek bir aşı geliştirdiğini duyurdu. Araştırma ekibi, şu an prematüre doğumların üçte birini engelleyeceklerini, yüzde yüz için de çalıştıklarını açıkladı.

Wayne State Universitesi’ndeki bilim insanları, kadın rahminden alınan bir protein sayesinde prematüre doğumu engelleyecek bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Bu proteinin erken doğumu tetikleyen bağışıklık sistemini durdurduğunu açıklayan araştırma ekibinden, Prof. Kang Cben, “Bu aşı sayesinde prematüre doğumların üçte birini engelleyeceğiz. Çalışmalanmızı yüzde yüz başarıyı yakalamak için devam ettiriyoruz” diye konuştu.


 
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