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Popodaki Sivilcelere Karşı 4 Etkili Yöntem

Elinizi kalçanıza götürdüğünüzde yeterince pürüzsüz değil mi? Popoda akne sorununa karşı etkili 4 yöntemi sizler için derledik

Popodaki Sivilcelere Karşı 4 Etkili Yöntem

Elinizi kalçanıza götürdüğünüzde yeterince pürüzsüz değil mi? Popoda akne sorununa karşı etkili 4 yöntemi sizler için derledik

14 Aralık 2014 Pazar 19:11
Popodaki Sivilcelere Karşı 4 Etkili Yöntem
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Elinizi kalçanıza götürdüğünüzde yeterince pürüzsüz değil mi? Popoda akne sorununa karşı etkili 4 yöntemi sizler için derledik

New Yorklu dermatolog Debra Jaliman popodaki akne sorununu şu şekilde açıklıyor: " Ölü hücreler ve kıl köklerindeki bakteriler pürüzlere ve sivilcelere neden olur. Aktif kadınlar bu konuda malesef daha şanssız."
Peki, poponuzdaki bu pürüzlerden nasıl kurtulacaksınız? İşte etkili öneriler

1. Benzoil Peroksitli duş jeli kullanın

Popodaki pürüzlerden kurtulmak için benzoil peroksit içeren duş jeli kullanmanızı öneriyor. Bu madde genellikle akne tedavisinde kullanılan ürünlerde bulunuyor. Jaliman bu içeriğin kıl köklerini tıkayan ölü hücreleri temizlediğini belirtti.

2.Salisilik asitli pedlerle gözenekleri açın

Haftada bir kaç kez salisilik asitli pedlerle bölgeyi temizlediğinizde ileride oluşacak gözenek tıkanıklıklarını önlemiş olursunuz. Ayrıca bu asit enfekte olmuş kıl köklerini temizlemede de çok etkilidir.

3.Laktik asit içeren bir losyon tercih edin

Vücut losyonlarının akneyi tetiklediğini düşünebilirsiniz. Ancak laktik asit içeren losyonlar ölü hücrelerin cilde yapışmasını önler ve pürüzlerin giderilmesini sağlar.

4. Terledikten sonra daima banyo yapın

Spordan veya tempolu bir yürüyüşten sonra "Aman çok terlemedim" diye düşünüp banyoyu es geçmeyin. Siz terlediğinizi hissetmeseniz bile gözenekleriniz kapanmıştır ve bakteriler üremeye başlamıştır. Bu bakterilerle ve kapanmış gözeneklerde etrafta dolaşıp oturduğunuzda popodaki aknelere de zemin hazırlarsınız. 
Son Güncelleme: 14.12.2014 19:20
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Popodaki Sivilcelere Karşı 4 Etkili Yöntem
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