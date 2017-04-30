Plastik Pet Şişelerin Zararları ve Göğüs Kanseri Tehlikesi



● Arabanızda bulunduracağınız plastik su şişelerindeki su sağlık açısından çok tehlikeli ve zararlıdır.● Güneşte kalmış Plastik su şişeleri Sheryl Crow’un göğüs kanseri olmasının en büyük sebebidir.● Güneşte kalan Plastik pet şişeler bilhassa Avustralya’da yüksek oranlarda yaşanan göğüs kanseri vakalarının başlıca nedenidir.● Annesine geçtiğimiz günlerde göğüs kanseri teşhisi konulan bir tanıdığıma da doktor şunları söyledi:“Kadınlar asla ama asla arabalarda güneşin altında bırakılmış plastik/pet su şişelerinden su içmemelidir”● Doktor; Yüksek derecede sıcaklık ve şişe plastiklerindeki bazı kimyasallar göğüs kanserine yol açmaktadır. Lütfen çok dikkat edin ve arabada bırakılmış plastik şişelerden kesinlikle su içmeyin…!● Yüksek sıcaklar plastiğin içerisindeki toksinlerin suyumuza ve yiyeceklerimize bulaşmasını sağlıyor ve doktorlar bu toksinleri kanserli hücrelerimizin çevresinde çok kolay bir şekilde görebiliyorlar.● Mikrodalga fırına da plastik tabak ve kutuları koymak çok tehlikelidir. Aynı şekilde içerisindeki toksinler yiyeceklerimize bulaşacaktır.● Pek çoğumuzun yaptığı hatadır… Lütfen dikkatli olalım. Birbirimizi uyaralım. Plastik su şişelerini buzluğa koymayalım!● Plastik tabak örtülerini (SARAN WRAP, STREÇ v.b.) mikro dalga fırına koymayalım.● Dioxin adlı kimyasal bir madde kansere sebep olur, bilhassa da göğüs kanserine.● Dioxin isimli bu madde vücudumuzdaki hücreler için tam bir zehirdir.● Plastik şişeleri içerisinde su varken dondurmayınız. Doldurduğunuz durumda plastik içindeki Dioxin’i açığa çıkaracaktır.● Pek çok zincir (fastfood) restoranlar yakın geçmişte plastik kutulardan kağıda geçtiler. Bunun en büyük sebebi de dioxin problemidir.● Geçtiğimiz günlerde Edward Fujimoto, Wellness Program Manager (Castle Hospital) bir TV kanalında bu sağlık tehdidi hakkında konuştu. Dioxinlerin insanlar için ne kadar tehlikeli ve zararlı olduğu gerçeğini anlattı.● Yiyeceklerimizi – içeçeklerimizi mikrodalga fırınlarda plastik kutular içinde ısıtmamamızı istedi.● Bu bilhassa içerisinde yağ olan yiyecekler için daha çok önemlidir.● Yağ, aşırı sıcaklık ve plastiklerin bir araya geldiklerinde Dioxin açığa çıkarttıklarını ve bunun vücudumuzdaki hücrelere geçtiğini vurguladı.● Plastiklerin yerine Cam, Pyrex, CorningWare veya seramik den yapılmış kapların kullanılmasını şiddetle önerdi.● Microwave (Mikrodalga) için hazır üretilen çabuk ısıtılabilen bir takım yiyecek paketlerini farklı bir kaba aktararak ısıtınız. Kâğıt çok da kötü bir malzeme değil fakat içinde ne olabileceğini asla bilemeyiz. Pyrex, ISIcam, CorningWare gibi kapları kullanmak çok daha sağlıklı ve güvenlidir.Ayrıca, Saran Wrap (ya da Streç) ismi ile satılan tabak ve kutuların üzerine örttüğümüz ince plastik film de mikrodalga fırınına girdiğinde diğer plastikler kadar zararlı oluyor.● Mikrodalga kullanırken yiyecek kaplarınızı plastik yerine kağıt havluyla örtebilirsiniz.● MÜMKÜNSE, PASLANMAZ, ÇELİKTEN BİR TERMOS VEYA CAMDAN YAPILMIŞ ŞİŞELER, KAPLAR KULLANALIM…!● Bu yazıyı lütfen bütün tanıdıklarınıza gönderiniz. ( Paylaşalım )