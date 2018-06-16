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Pişmiş yumurtada bunu görürseniz dikkat!

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, yumurtanın birçok açıdan faydalı olduğunu belirterek ‘anne sütü kadar değerli olduğunun’ altını çizdi. Ancak Şeber, çok haşlanmış yumurtalarda oluşan gri halkanın yumurtadaki vitamin ve minerallerin büyük kısmının kullanılamayacağı anlamına geldiğini söyledi

Pişmiş yumurtada bunu görürseniz dikkat!

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, yumurtanın birçok açıdan faydalı olduğunu belirterek ‘anne sütü kadar değerli olduğunun’ altını çizdi. Ancak Şeber, çok haşlanmış yumurtalarda oluşan gri halkanın yumurtadaki vitamin ve minerallerin büyük kısmının kullanılamayacağı anlamına geldiğini söyledi

16 Haziran 2018 Cumartesi 21:23
Pişmiş yumurtada bunu görürseniz dikkat!

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, kahvaltıların, yemeklerin, çorbaların, böreklerin yani neredeyse yediğimiz her yemeğin içerisinde yer alan yumurtanın anne sütü kadar değerli bir besin kaynağı olduğunu belirtiyor. Şeber, “Yumurta beyazı yüzde 100 protein yapısındadır. Özellikle kas yapmak isteyen sporcular için veya kas kaybı olan hastalıklarda yumurta beyazı tüketimi çok önemlidir. Ayrıca yumurtada bulunan bu proteinler kaliteli yapıdadır, yani vücudumuzda hızlıca ve kayba uğramadan kullanılırlar" dedi.

YUMURTA SARISI DEMİR ve PROTEİN KAYNAĞI

Yumurtanın sarısı demir minerali içerir. Fakat vücudun bu demiri kullanabilmesi için C vitaminine ihtiyacı vardır. O nedenle yumurtanın taze sebzeler ile veya taze sıkılmış meyve suları ile tüketilmesi son derece yararlıdır" diyen Şeber, sözlerine şöyle devam etti:

SAÇLAR VE BEYİN İÇİN VAZGEÇİLMEZ: BİYOTİN

"Yumurta sarısında aynı zamanda biyotin vitamini yer alır. Saç ve tırnak sağlığı ve beyin gelişiminde önemli olan bu vitaminin en iyi kaynağı yumurtadır. Beyazı iyi pişmemiş yumurtalarda, avidin isimli madde biyotinin vücutta kullanılmasını engeller. Bu nedenle yumurtanın beyazının iyice pişmiş olmasına dikkat edilmelidir.

HAŞLANMIŞ YUMURTADA GRİ HALKA: YUMURTA YARARSIZ

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Çok haşlanmış yumurtalarda oluşan gri halka artık bu yumurtadan sadece protein alabileceğimizin, vitamin ve minerallerin büyük kısmını kullanamayacağımızın göstergesidir. Bu yumurtalarda özellikle demir minerali kullanılamaz hale gelmiştir.

SADECE 70 KALORİ

Bir yumurta ortalama 70 kaloridir. Düşük kalorisine rağmen içerdiği kaliteli protein sayesinde uzun süre tok tutar.

AVOKADO İLE YUMURTADAN MAKSİMUM FAYDA

Avokado kendisi ile aynı anda tüketilen besinlerin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Yumurta gibi kıymetli bir besinden maksimum fayda sağlamak için avokado ile birlikte tüketmeyi deneyebilirsiniz."

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