Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104332
ALTIN
187.028
DOLAR
4.4723
STERLİN
5.9438
EURO
5.1992
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
Christian tutuksuz yargılanacak
CHRİSTİAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Falhan tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Meteoroloji’den Uyarı…
Dikkat yağmurlar geliyor...
banner282

"Onkoloji Uzmanı Çağlar: “Kalp Hastalığı Ölümlerinin Yüzde 12’si Tütün Kullanımına Bağlı“

Kanser Hastalarına Yardım Derneği DanışmanıTemel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 12’sinin tütün kullanımına bağlı olduğunu belirtti.

"Onkoloji Uzmanı Çağlar: “Kalp Hastalığı Ölümlerinin Yüzde 12’si Tütün Kullanımına Bağlı“

Kanser Hastalarına Yardım Derneği DanışmanıTemel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 12’sinin tütün kullanımına bağlı olduğunu belirtti.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:18
"Onkoloji Uzmanı Çağlar: “Kalp Hastalığı Ölümlerinin Yüzde 12’si Tütün Kullanımına Bağlı“

Kanser Hastalarına Yardım Derneği DanışmanıTemel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 12’sinin tütün kullanımına bağlı olduğunu belirtti.


Çağlar yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl Dünya Sigarasız Günü dolayısıyla  “Tütün ve Kalp Hastalığı” temalı etkinlikler yapılması kararı alındığını ifade etti.


KALP HASTALIKLARININ YÜZDE 12’Sİ SİGARADAN


Tütün kullanımı ve pasif içiciliğin, tüm kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu, yüksek tansiyondan sonra kardiyovasküler hastalıkların ikinci önde gelen nedeni olduğunu kaydeden Çağlar, “Ancak büyük bir kitle halen daha tütün mamullerinin sağlığa olan önemli zararlarının düşük oranda olduğu bilincindedirler” dedi. 


Küresel tütün salgınının her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu, 900 bine yakınının pasif içiciler olduğunu ifade eden Çağlar, düşük ve orta gelirli ülkelerin tütünle ilgili hastalık ve ölümlerin en ağır olduğu ülkeler olduğunu kaydetti.


Çağlar, “Sigara ve diğer tütün mamullerine karşı başarılı bir mücadele için Ulusal Tütün Kontrol Programları uygulanması gerekmektedir” dedi. 


ENGELENİLEBİLİR KANSER NEDENİ


Sigara ve diğer tütün mamullerinin “en önemli ve korutulabilir kanser nedeni” olduğunu ifade eden Çağlar, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 14 milyon yeni kanser vakası tespit edildiğini, 2030’da yıllık vaka sayısının 21.7 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

banner277


Çağlar, “Doğru koruma yöntemleri, erken teşhis ve tarama yöntemleri, kaliteli ve zamanında tedavi yöntemlerine erişim stratejilerinin doğru bir şekilde uygulanması ile yılda 3.7 milyon kişinin hayatı korunabilmektedir” dedi


TÜTÜN KULLANIMINA BAĞLI AKCİĞER KANSERİ BİRİNCİ SIRADA


Tütün mamullerinin kullanımına bağlı olarak gelişen Akciğer kanserinin (1.82 milyon) (13%) birinci sırada kanser türü olduğunu kaydeden Çağlar, kanser hastalığına bağlı ölüm sayısının 8.8 milyon kişiye ulaştığını, ölümlerin yüzde 19.4’ünün akciğer kanseri kaynaklı olduğunu ifade etti.


 “Akciğer Kanseri’nin yüzde 95-98 nedeninin sigara olduğunu kaydeden Çağlar, “Sigara, Akciğer Kanseri dışında daha birçok kanser türünün gelişiminde de önemli rol oynamaktadır” dedi.


ALTERNATİF ÜRÜNLER GÜVENLİ DEĞİL


Yüksek gelirli ülkelerde snus, pastiller ve çiğnenen tütün gibi geleneksel olmayan tütün ürünleri dumansız çevre veya tütün bırakma yardımcı alternatifler olarak sunulduğunu kaydeden Çağlar, “Bu maddeler güvenli değillerdir, etkileri de bilinmemektedir. Örneğin,dumansız tütün ağız boşluğu, özofagus ve pankreas kanserine neden olmaktadır” dedi. 


Çağlar, “Bilimsel olarak yapılan çalışmalarda sigara içen her üç kişiden birinin kanser hastalığı nedeni ile vefat edeceği bildirilmektedir” ifadesini kullandı.

 


Son Güncelleme: 30.05.2018 15:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu gözlükleri takanlara kötü haber!
Bu gözlükleri takanlara kötü haber!
Yumurta donörü olmak için ne yapmalı?
Yumurta donörü olmak için ne yapmalı?
Kimler taşıyıcı anne olabilir?
Kimler taşıyıcı anne olabilir?
Dikkat! Bu gıdalar kanser riskini artırıyor
Dikkat! Bu gıdalar kanser riskini artırıyor
Ramazan’da dengeli tüketmeniz gereken 4 besin grubu
Ramazan’da dengeli tüketmeniz gereken 4 besin grubu
Diyetisyenler Birliği Başkanı Ağören’den Ramazan Ayı İçin Öneri ve Uyarılar...
Diyetisyenler Birliği Başkanı Ağören’den Ramazan Ayı İçin Öneri ve Uyarılar...
Kıbrıs Magusa'da mikroçipli tüp bebek dönemi başladı
Kıbrıs Magusa'da mikroçipli tüp bebek dönemi başladı
Her gün 1 avuç zeytin yiyin
Her gün 1 avuç zeytin yiyin
Ege Üniversitesi’nde literatüre giren çalışma: Yeni bir bakteri türü keşfettiler
Ege Üniversitesi’nde literatüre giren çalışma: Yeni bir bakteri türü keşfettiler
KKTC'de organ bağışı semineri düzenleniyor...
KKTC'de organ bağışı semineri düzenleniyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim