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Omuz Ve Kol Ağrılarına Dikkat!

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahide Topsakal,

Omuz Ve Kol Ağrılarına Dikkat!

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahide Topsakal,

24 Kasım 2014 Pazartesi 17:54
Omuz Ve Kol Ağrılarına Dikkat!
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Omuz Ve Kol Ağrılarına Dikkat!
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahide Topsakal, günümüzde oldukça yaygın olan omuz ve kol ağrılarının tedavisinin mümkün olduğunu belirtti

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahide Topsakal "Omuz bölgesinde tekrarlayan travma, kolun devamlı ya da tekrarlı olarak omuz seviyesinde veya üzerinde kullanılması sonucu görülen belirli açılarda ağrıyla karakterize ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Omuz eklemi sığ bir yapıdadır ve eklemin stabilitesinde daha çok kas dokusu dinamik olarak görev alır. Bu dinamik yapıdaki bir bozukluk, omuz eklemine daha fazla yük binmesine sebep olur. Böylece omuz ekleminde zaman içinde deformasyon ortaya çıkarır" dedi.
Topsakal, omuz ve kol ağrılarının sebeplerini şöyle sıraladı:
"Anatomik: Omuz yapısındaki doğuştan meydana gelen yapısal farklılıklar.
Dejeneratif: Yaşlanma, kireçlenme, yumuşak dokudaki kalınlaşmalar.
Travma: Aşırı kullanma, ağır kaldırma, zorlama, tekrarlı hareketler, kazalara maruz kalma. Dolaşım problemleri. Kas kuvvetlerindeki dengesizlikler olabilir.
Ağrıları sınıflandırmak gerekirse;
1. Evre: 25 yaş ve altıda görülen aşırı kullanım sonucu meydana gelmiştir. İstirahat ve aktivitelerin azaltılması iyi sonuç verir. Aktivitelerde minimal ağrı vardır. Hareketlerde kısıtlanma ve kaslarda zayıflık yoktur.
2.Evre: 25-40 yaşlarında 1. evrenin ilerlemiş halidir. Artan tarzda ağrılar oluşur. Günlük yaşamı ileri derecede etkiler. Belirgin ağrı olur ve ağrıya bağlı olarak kişi kolunu hareket ettirmekten kaçınır.
3. Evre: 40 yaş ve üstünde görülür, 40 yaşın altında nadirdir. Uzun süreli omuz ağrısı mevcuttur kemik problemleri, kas yırtıkları, ileri zayıflık, hareket kısıtlılığı vardır. Genelde evre 1 kendiliğinden geçer. Evre 2 ve 3’ün Fizik tedaviye cevabı 6 hafta ile 3 ay sürebilir. Erken dönemde doktora başvurulup tanısı konulduktan sonra fizyoterapist tarafından değerlendirilip tedaviye alınması iyi ve kısa sürede cevap alınmasını sağlar. Geçmeyen olgularda cerrahi müdahale gündeme gelebilir." 

Son Güncelleme: 24.11.2014 17:56
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Omuz Ve Kol Ağrılarına Dikkat!BeyinSinir Ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahide TopsakalGünümüzde Oldukça Yaygın Olan Omuz Ve Kol Ağrılarının Tedavisinin Mümkün Olduğunu Belirtti
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