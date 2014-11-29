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Omurga ve eklem ağrılarına birebir!

Günümüzde ofis insanlarından sporculara pek çok insanın ortak derdi olan ağrıya önemli çözüm seçeneklerinden biri proloterapi

Omurga ve eklem ağrılarına birebir!

Günümüzde ofis insanlarından sporculara pek çok insanın ortak derdi olan ağrıya önemli çözüm seçeneklerinden biri proloterapi

29 Kasım 2014 Cumartesi 23:06
Omurga ve eklem ağrılarına birebir!
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Günümüzde ofis insanlarından sporculara pek çok insanın ortak derdi olan ağrıya önemli çözüm seçeneklerinden biri proloterapi. Türkiye ’de bu trendin öncüsü olan en önemli tedavi noktalarından biri de Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği..

2011 yılında kurulmuş olan klinik Türkiye ’de ve dünyada proloterapi uygulamasını etkin bir şekilde hastaların hizmetine sunmak ve farklı uzmanlık alanlarından doktorların sundukları sağlık desteğini proloterapi eğitimleri ile zenginleştirmek , proloterapi uygulamalarının bilimsel zeminde değerlendirilmesi için preklinik ve klinik çalışmalar ışığında literatüre katkıda bulunmak amacı / misyonu ile kuruldu. Klinik, halen proloterapi öncülüğünde tamamlayıcı tıp sahasında hastalara ve uygulayıcılara ilham verecek uluslararası düzeyde bir merkez haline gelmek vizyonu ile çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği Kurucusu Dr. İlker Solmaz ise burada ağrıdan muzdarip pek çok kişiyi sağlığına kavuşturuyor. Dr. Solmaz ve Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği aynı zamanda uluslararası alanda yaptığı işbirlikleri ile de bu trendin hem öncüsü, hem de yurt dışı platformlarda  etkin bir temsilcisi olma yolunda. Bu kapsamda  İtalya rejeneratif tıp derneği başkanı Dr. Stephen Cavallino 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniğinin konuğu olarak İstanbul ’daydı. Özellikle Nöroproloterapi alanındaki başarılı uygulamaları ile bilinen Dr. Cavallino dünyada bu konuda en iyi olan iki isimden birisi olarak biliniyor.

Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği kurucusu Dr. İlker Solmaz ‘ ’Dr.Cavallino ’yu kliniğimizde görmek bizim için gurur verici. 2 gün boyunca hasta tedavi protokollerimizi, bilimsel çalışmalarımızı ve eğitim faaliyetlerimizi anlattık. Dünya çapında yürütülen Proloterapi faaliyetleriyle entegre olmak ve eğitim faaliyetlerimizi uluslararası platforma taşımak için ortak çalışmalar yapmak üzere fikir birliğine vardık ’ ’ dedi.

Özellikle omurga ve eklem ağrılarının tedavisinde uygulanan bir enjeksiyon tekniği olan Proloterapi tedavisiyle hastaları ağrı kesici bağımlılığından kurtardıklarını belirten Dr.İlker Solmaz Proloterapi tedavisini sadece Türkiye çapında ABD, İtalya başta olmak üzere tüm dünyada hak ettiği yere getirmek istediklerini, hem nitelikli hekimler yetiştirmek hem de daha fazla hastaya ulaşmak istediklerini söyledi.

İtalya, ABD ve Türkiye ortak çalışmalı olarak Türkiye ’de Prolo-haftasonu uygulamalarıyla ücretsiz hasta tedavi ederek daha çok hastaya ulaşma hedefleri olduğunun da altını çizen Dr. Solmaz bu çalışmalara İtalya ve ABD den gelecek doktorların da katılımı olacağını belirtti.
Anahtar Kelimeler:
SihhatSağlıkOmurgaEklemSon Haberler
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