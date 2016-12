Okul Çağındaki Çocuklara Dikkat



Kış aylarında hastalıklara karşı en dirençsiz grup, çocuklar. Özellikle kreş ve okul gibi ortamların ise bulaşıcı hastalıkların yayılması için müsait ortamlar.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Belgen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayten Mutlu ve Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tanfer Kunt, kış aylarında çocukların yakalandıkları hastalıklar ve bunlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler verdiler.Dr. Emine Belgen, “Kış aylarında daha çok damlacık enfeksiyonu ile çocuktan çocuğa bulaşan hastalıklar görülüyor. Çocukları kış aylarında bekleyen solunum yolu hastalıkları; nezle, grip, boğaz enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit gibi hastalıkları sıralanabilir” dedi.Dr. Belgen, alınması gereken önlemler için şöyle konuştu: “Okullarda temizlik önlemlerinin alınması, çocukların küçüklükten itibaren hijyen kuralları konusunda eğitilmesi çok önemli. Çocuklara ellerini sık sık su ve sabunla yıkamaları gerektiği öğretilmeli. Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için C vitamini yönünden (meyve-sebze) zengin dengeli bir beslenme önerilmeli. Sık sık enfeksiyon geçiren, bağışıklık sistemi zayıf allerjik bünyeli çocuklara grip aşısı önerilmelidir. Ayrıca bu çocuklara koruyucu olarak içinde betaglukan, çinko, C vitamini, propolis içeren bağışıklık güçlendiriciler verilmeli. Kulak burun ve boğaz bölgesi ağrıları çocukluk döneminde sık görülen şikayetlerden. Her çocuk bu dönemde en az birkaç kez bu ağrıları yaşıyor.”ulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tanfer Kunt, çocuklarda görülen kış hastalıkları arasında en sık rastlanan KBB rahatsızlıkları konusunda bilgi verdi.Sonbahar ve kış aylarında çocuklarda üst solunum yolu olarak başlayan enfeksiyonlarda boğaz ağrısının yanında burun akıntısı, öksürük, hafif ateş görülen belirtilerden bazıları olduğunu vurgulayan Dr. Kunt, “Daha çok virüslerin sebep olduğu bu enfeksiyonlarda antibiyotiklere gerek kalmadan sadece semptomatik tedavi ile birkaç günde şikayetler geçiyor. Boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü viral enfeksiyonlardan başka nedenlere de bağlı. Özellikle kış aylarında sık olarak yüksek ateşle beraber tekrarlayan bademcik enfeksiyonları görülebiliyor. Bu tür boğaz enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı gerekli oluyor. Streptokok gibi bakteriyel etkenlere bağlı bu enfeksiyonlar yılda 5-6 kez gibi sıklıkta enfeksiyonlara neden oluyorsa, bademcikler operasyonla alınmalı. Kulak ağrısını nasıl tarif edebilirsiniz? Çocuklarda kulak ağrıları sonbahar-kış aylarında viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişiyor. Kulak ağrısı semptomu önemli ve iyi değerlendirilmeli. Kulak ağrısı yapan nedenler şöyle sıralanabilir: Akut Otitis Media (Akut orta kulak enfeksiyonu) ve SerözOtitis Media (Orta kulakta sıvı birikimi hastalığı)” ifadelerini kullandı.“Ortakulak boşluğunun bakteriyel ve viral enfeksiyonu. Genelde burun ve genizde yerleşmiş enfeksiyon etkeninin genizden kanal yolu ile orta kulağa geçişi ile ortaya çıkar. Geceleri başlayan şiddetli kulak ağrısı, ateş ile karakterizedir. Takiben kulak akıntısı başlayabilir. Antibiyotik, analjezik gibi ilaçlarla tedavisi birkaç gün içinde mümkün.”Sonbahar ve kış aylarında üst solunum yolları enfeksiyonlarının uzaması durumunda burun tıkanıklığı, horlama, uyku apnesi, ağız kokusu gibi belirtilerin ortaya çıktığını belirten Dr.Kunt, “Bu çocuklar incelendiğinde geniz etinin büyüdüğü ve müzmin iltihaplandığı görülür. Bu çocuklarda ara ara ani gelip giden kulak ağrısı görülür. Genizdeki problemler nedeniyle, genizden orta kulağa giden kanalda geçici tıkanıklıklar nedeniyle orta kulakta havasızlık ve basınç düşmesi oluşur. Bu da kulak ağrısına sebep olur. Bu durum devam ederse bir müddet sonra orta kulakta sıvı birikimi başlar. Ağrıdan başka işitme kaybı da yaşanır. Orta kulakta sıvı birikimi hastalığında ortaya çıkan kulak ağrısını ve işitme azlığını çocuklar ifade edemezler, dolayısıyla bu problemler gizli kalabiliyor, ama aileler ve öğretmenler çocuğun işitmediğini fark edebilirler. İlaç tedavisi sonucunda orta kulak düzeltilebilir. İlaç tedavileri ile düzelmeyen durumlarda, özellikle uyku apnesi olan çocuklarda geniz eti operasyonu gerekir. Orta kulakta sıvı düzelmiyorsa kulak zarına ventilasyon tüpü takılması uygun olacaktır” diye konuştu.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayten Mutlu ise, çocukları kış hastalıklarından korumada en önemli faktörün 'beslenme' olduğunu vurguladı ve şu konuların altını çizdi: “Kış aylarında, 'Damlacık enfeksiyonu' denilen hastalıklar, her yaş grubunda, ama özellikle çocuklarda daha sık görülüyor. Kış mevsiminde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, bir takım besinlerin tüketimine ağırlık vermeli ve sağlığımızı korumaya çalışmalıyız. Ancak çocukların bünyeleri yetişkinlere göre hastalık kapmaya daha yatkın olduğu için, bu koruma çocuklarda iki katına çıkarılmalı. Çocukların hastalıklara karşı korunması için dengeli beslenmesi gerekiyor. Yeterli miktarda karbonhidrat, protein, süt ve süt ürünleri, bol meyve, sebze, bol sıvı tüketilmeli. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede en etkilisi A vitamini. Savunma sistemine yardımcı bu vitamin, çocuklar tarafından sık sık tüketilmeli. A vitamini bakımından zengin olan greyfurt, havuç, kuru kayısı, Trabzon hurması, kırmızı lahana, pancar, yaban mersini, kırmızı turp yüksek miktarda kış aylarında çocuklar tarafından tüketilmeli. C vitamini, antiviral ve antibakteriyal etkisinin yanı sıra bağışıklığı artırır ve güçlendirir. Turunçgiller, maydanoz önemli kaynakları. Çinko, birçok virüs cinsinin çoğalmasını engeller. Pek çok bağışıklık sistemi reaksiyonunda hayati rolü vardır. Çinkodan zengin besinler; tam tahıllar, ekmek, et, yumurta, süt, balık, badem ve cevizdir. Omega-3 yağları kalbi desteklemelerinin yanı sıra bağışıklık sistemini de kuvvetlendirici özellikte.”Çocukların beslenmesinde Omega-3 içeriğinden zengin besinler olan ton balığı, somon, uskumru, hamsi, sardalye, ceviz, fındık, buğday, semizotu, ıspanak ve brokoliye yer verilmesine vurgu yapan Dr. Mutlu, “Probiyotik gıdalar, yeterli sayıda alındığında bağırsak mikroflorasının dengesini geliştirerek katkıda bulunan canlı bakteriler içeren gıdalar olarak tanımlanıyor. Probiyotiklerin bağışıklık sistemini geliştirdiği belirtiliyor. Çocukların birçoğu kış aylarında kansız düşer. Demir eksikliğinde hücresel imunitenin etkinliği azalır. Bunun için, demir bakımından zengin gıdaların tüketimine ağırlık verilmeli. Et, pekmez, ciğer, yumurta, kuru üzüm, bakliyat ve bazı yeşil sebzelerde bulunan demir, kış aylarında çocukların sağlığı için büyük önem taşır. Ayrıca güneşli havalarda çocukların dışarıda oynamasına izin verilmeli ki, güneş ışığından D vitamini alsınlar. Bağışıklık sistemi için, etkinliği kanıtlanmış Beta Glukan1,3/1,6 bağ yapısı olan Beta-glukandır. Lif bakımından zengin hurma aynı zamanda beta-glukan olarak yüksek değerlere sahip. Hurma doğada hem çözülebilen hem de çözülemeyen özel bir türü olan beta-D-glukan içeriyor. Doğal ekmek mayasında bulunan 1.3/1.6 bağlı ekmek mayası bağışıklık sistemine faydalıyken, tahıllardaki 1.4 bağlı beta glukan daha çok sindirim sistemini desteklemek amaçlı kullanılıyor” diye konuştu.