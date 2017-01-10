Öksürük Şurupları İşe Yarıyor Mu?



Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre eczanelerde satılan 19 öksürük şurubunun 15'i işe yaramıyor. Aynı araştırma, bal ve limonu öksürük şurubundan daha etkili buluyor. Uzmanlara göre ise bu araştırmaya ihtiyatlı yaklaşmak gerekli.“Piyasadaki 19 öksürük şurubundan 15'inin öksürüğü geçirmede hiçbir faydası yok.”Bu sonucu ortaya koyan araştırma, American Chemical Society'ye ait.Araştırma sonuçlarını değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Araştırmayı okudum, 19 tane şuruptan 15’i birbirine benzer olan ve temel amacı öksürüğü kesmek olan ilaçlar. Öksürüğün nedenini iyi anlamak gerekir, aksi halde öksürük şuruplarının tümü ‘tü kakadır, kullanılmaması gerekir’ demek biraz ağır bir ifade olur” diye konuştu.Araştırmaya göre öksürük şurupları plasebo etkisi gösteriyor. Yani etkisi olmasa da psikolojik olarak rahatlama sağlıyor.Türkiye'deki uzmanlar araştırmanın çıkarımlarının tamamen doğru olmadığını söylüyor.Prof. Çuhadaroğlu, “Balgamınız varsa ya da öksürüğünüz alerjikse, reflü nedeniyle öksürüyorsanız zaten onları baştan kesmeyeceği belli. O yüzden sınıflarken çalışmayı doğru okumak gerekir” değerlendirmesinde bulundu.Amerikalı bilim insanları bal ve limonun öksürük için şuruptan daha faydalı olduğunu savunuyor.“Özellikle keskin baharat özelliği taşıyan zencefil, limonlu su, adaçayı, bazı bitkisel çaylar hem sıvı ihtiyacını karşılıyor hem de aromaları nedeniyle katkı sağlıyor. Hekim olarak biz buna karşı değiliz ama bazen hakikaten karışık, sofistike, akla yatkın olmayan tarifler görüyoruz, onlardan da uzak durmak gerekiyor.”Bitkisel yöntemler, hiçbir hastalığı olmayanlarda görülen ağırlaşmamış öksürükte denenebilir. Ancak kronik hastalığı olanların mutlaka bir uzmana görünmesi gerekiyor.