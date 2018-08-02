Öğlen 10-15 dakika koruyucusuz güneşlenin

Hava sıcaklığıyla birlikte vücut ısımızın da arttığı yaz ayları, gerekli önlemler alınmadığında kalp sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Zaten kalp hastası olanların da şikayetlerinin artmasına sebep olan sıcak havalara karşı kalp sağlığını koruyacak önlemleri,Kardiyoji Uzmanı Prof. Dr. Gültekin Faik Hobikoğlu anlattı...

SIVI KAYIPLARI ARTAR

Sıcak hava etkisiyle vücut ısısı da artar. Vücut, ısısını sabit tutmak ve ciltte ısı alışverişini artırmak için cilt damarlarında genişleme ve kalp hızında artış ile cilde daha fazla kan gönderir. Vücut terleme ile ısıyı azaltmaya çalışır. Nem oranının yüksek olduğu sıcak günlerde terleme ile vücudun soğutulması etkin olmaz. Damar genişlemesine eşlik eden kalbin hızlı çalışması, özellikle kalp yetersizliği ve kalp damarlarında darlık olanlarda hastalığa bağlı şikayetlerde artış ve hastalıkta kötüleşmeye neden olabilir. Yaşlılarda, fazla kilolularda ve şeker hastaları; vücutlarının soğutma sistemi iyi çalışmadığı ve sıvı kayıpları da fazla olduğu için, sıcaktan daha fazla etkilenirler.



RİTİM BOZUKLUĞU OLUR

Özellikle tansiyon ilaçları ve idrar söktürücü ilaç kullananlarda terlemeyle beraber sıvı kaybı ve kandaki minerallerin kaybı ile ciddi tansiyon düşmeleri ve ritim bozuklukları görülebilir. Sıcakta çalışan veya egzersiz yapanlarda en sık görülen rahatsızlık; terlemeyle sıvı ve elektrolit kaybıyla ortaya çıkan yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısıdır. Kas krampları, tansiyon düşmesi, bulantı da bu şikayetlere eşlik edebilir.



GÜNEŞ AZALINCA EGZERSİZ

Kış ayalarında düşen D vitaminini artırmak için güneş ışınlarından faydalanmak, yazın getirdiği en önemli yararlardandır. Ancak cildimizde D vitamini sentezlenebilmesi için güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde, 10-15 dakika koruyucu güneş kremi sürmeden güneşlenmek en faydalısıdır. Daha uzun süreler güneşlenmek ve cildimizin iyice koyulaşmasının ilave faydası olmadığı gibi koyu ciltte D vitamini üretimi azalır. Mümkün olduğu kadar saat 11.00 ile 16.00 arasında gölgede dinlenmeyi tercih etmek gerekir. Egzersiz için de ancak güneş ışınlarının etkisini yitirdiği akşam saatlerini ya da sabah erken saatleri tercih etmek daha uygundur. Yüzmek yazın serinleten, iyi bir egzersizdir. Saat 11.00'dan önce ve 16.00'dan sonra ve yemekten en az iki saat sonra yapılması uygun olur.



BOL KIYAFETLER GİYİN

Açık renkli, rahat, bol, ince pamuklu kumaşlar tercih edilmeli, güneşin direkt etkilerinden korunmak için şapka, güneş gözlüğü kullanılmalı. Terleme ile oluşacak sıvı kayıplarını telafi etmek için yeteri kadar su içilmeli. Bulunulan ortam sıcaklığı, kilo, aktivite düzeyi ve terleme miktarı farklı olacağı için aynı miktarda su herkes için yeterli değildir. Ortalama 1.5-2 lt (6-8 bardak) su önerilmekle birlikte, yeterli sıvı alındığının en iyi göstergesi idrar renginin şeffaf, açık sarı olmasıdır. Kafeinli ve alkollü içecekler, dehidrasyon (sıvı kaybı) yapabileceğinden tercih edilmemelidir.



AÇIK BÜFELERE DİKKAT!

Ağır, yağlı yiyeceklerden ve sindirimi zor kızartmalardan mutlaka uzak durulmalıdır. Yaz aylarında bol bulunan yeşillikler, taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Porsiyonlar mümkün olduğu kadar küçük tutulmalıdır. Özellikle her şey dahil sistemiyle yapılan tatillerde, açık büfeden yenen yemek çeşidi ve miktarının normalden daha fazla olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.



DOKTORUNUZA DANIŞIN

Tansiyon ve kalp hastalığı nedeniyle ilaç kullananlar, özellikle idrar söktürücü ilaç kullananların yaz döneminde ilaçlarının dozunu ayarlamak için doktorlarıyla görüşmesi uygun olur. Sıcak ve nemin etkisiyle tansiyon hastalarının tansiyonları da yükselebilir. Bu durumda ilaç ayarlaması gerekli olabilir.



ILIK DUŞLA RAHATLAYIN

Bilinen hastalığı olanlar doktoru ile görüşerek egzersizin türü ve düzeyini belirleyerek yazın da aktif olmaya devam etmelidir. Ancak dolu mideyle ve sıcakta yapılacak egzersizin fayda değil, zarar getireceği kesindir. Günün sıcak saatlerinde ılık duş ve kısa bir uyku vücudun rahatlamasını sağlar.