Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Obezite karaciğeri yaşlandırıyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre bilim adamlarının araştırması, obezitenin karaciğerin erken yaşlanmasına yol açtığını, bu nedenle obezlerde karaciğer kanseri ve diyabetin daha sık görüldüğünü ortaya koydu

Obezite karaciğeri yaşlandırıyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre bilim adamlarının araştırması, obezitenin karaciğerin erken yaşlanmasına yol açtığını, bu nedenle obezlerde karaciğer kanseri ve diyabetin daha sık görüldüğünü ortaya koydu

24 Kasım 2014 Pazartesi 23:41
Obezite karaciğeri yaşlandırıyor!
banner238
Yeni Asır'da yer alan habere göre bilim adamlarının araştırması, obezitenin karaciğerin erken yaşlanmasına yol açtığını, bu nedenle obezlerde karaciğer kanseri ve diyabetin daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Bilim adamları organ, doku ve hücrelerin biyolojik yaşını belirleyebilen bir cihaz yardımıyla obezite ve karaciğer yaşlanması arasında bağlantı saptadı.Yaklaşık 1200 insan dokusunu inceleyen bilim adamları, dokuların alındığı katılımcıların Vücut Kitle Endeksini (VKE) değerlendirdi.Vücut Kitle Endeksi (vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesi) arttıkça karaciğerin yaşlanmasının hızlandığı görüldü. Araştırma, normalde 18-25, obezlerde 30'un üzerinde olan VKE'nin her 10 birim artışla karaciğerin 3,3 yıl yaşlanmasına yol açtığını ortaya koydu. Hızlı kilo vermenin karaciğerin yaşlanma sürecini kısa vadede tersine döndürmediği de görüldü.

Bilim adamları, bir sonraki adımda karaciğer kanseri ve diyabet riskini azaltmak için obezlerde karaciğer yaşlanmasını önlemenin bir yolup olup olmadığını araştıracak.
Anahtar Kelimeler:
ObeziteSihhatSağlıkKiloKaraciğerSon Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim