Obezite karaciğeri yaşlandırıyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre bilim adamlarının araştırması, obezitenin karaciğerin erken yaşlanmasına yol açtığını, bu nedenle obezlerde karaciğer kanseri ve diyabetin daha sık görüldüğünü ortaya koydu.



Bilim adamları organ, doku ve hücrelerin biyolojik yaşını belirleyebilen bir cihaz yardımıyla obezite ve karaciğer yaşlanması arasında bağlantı saptadı.Yaklaşık 1200 insan dokusunu inceleyen bilim adamları, dokuların alındığı katılımcıların Vücut Kitle Endeksini (VKE) değerlendirdi.Vücut Kitle Endeksi (vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesi) arttıkça karaciğerin yaşlanmasının hızlandığı görüldü. Araştırma, normalde 18-25, obezlerde 30'un üzerinde olan VKE'nin her 10 birim artışla karaciğerin 3,3 yıl yaşlanmasına yol açtığını ortaya koydu. Hızlı kilo vermenin karaciğerin yaşlanma sürecini kısa vadede tersine döndürmediği de görüldü.



Bilim adamları, bir sonraki adımda karaciğer kanseri ve diyabet riskini azaltmak için obezlerde karaciğer yaşlanmasını önlemenin bir yolup olup olmadığını araştıracak.