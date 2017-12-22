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O İlaçlar Kanserden Daha Fazla Öldürüyor!

O İlaçlar Kanserden Daha Fazla Öldürüyor!

22 Aralık 2017 Cuma 18:55
O İlaçlar Kanserden Daha Fazla Öldürüyor!
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Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nden yayınlanan yeni bir rapora göre; aşırı dozda ilaç kullanımının en ölümcül yılı olan 2016'da 63.600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bir parçası olan Ulusal Sağlıkİstatistikleri Merkezi'nden yayınlanan yeni bir rapora göre; aşırı dozda ilaç kullanımının en ölümcül yılı olan 2016'da 63.600'den fazla kişi hayatını kaybetti. 

ÖLÜMLERİN YÜZDE 66'SI O İLAÇLARDAN KAYNAKLANIYOR

CNN International'ın haberine göre; bu ölümlerin çoğunda, yasadışı eroin ve bazı etken maddeli ağrı kesici ailesinin yanı sıra,ABD'de yasal olarak reçete edilen ilaçlar da yer alıyor. Raporda sadece 2016 yılında 42 bin 249 kişi uyuşturucuya bağlı olarak yaşamını kaybetti. Ölümlerin yüzde 66'sında ise opioidler (haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu) sorumlu tutuldu. Bunun, her yıl meme kanserinden ölen 41 bin 070 Amerikalıdan binlerce daha fazla olduğu açıklandı. 

Artışın büyük kısmı ise yasadışı sentetik opioidlerin artışıyla gerçekleşti. Bazı sentetik opioidlerin ölümcül doz aşımı oranı 2013'ten bu yana her yıl yüzde 88 oranında arttı. Rapora göre; eroin de sorun olmaya devam ediyor. 2014'ten bu yana, aşırı doz eroin ölümleri oranı her yıl ortalama yüzde 19 arttı.

Opioid krizi reçeteli ağrı kesiciler hakkında önemli farkındalık yarattı. 1999 ile 2009 yılları arasında, bu ilaçlardan gelen aşırı doz oranı yıllık yüzde 13 arttı.

25-54 YAŞLARI ARASINDA DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

2009 yılında, ölümle sonuçlanan aşırı dozların, yüzde 26'sı reçeteli uyuşturucu, yüzde 9'u eroin, yüzde 8'i ise sentetik ilaçlardı. Buna karşılık 2016'da, yüzde 23'ü reçeteyle satılan ilaçlardı. Fakat eroin şu anda tüm uyuşturucu ölümlerinin yaklaşık dörtte birini etkiliyor ve sentetik opioidler yaklaşık üçte bir oranında rol oynuyor. Bu artışların üst üste gelmesiyle ABD vatandaşlarının ömrünün kısaldığı savunuluyor.

Tüm yaş gruplarında aşırı doz oranları artış gösterirken, 25-54 yaşları arasındaki artış ise en yüksek oranda. 

2017 yılında yayınlanan verilere göre; yıl boyunca 66 binden fazla doz ölümünün tahmin edildiği salgında düşüş belirtileri görünmüyor. Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'ndeki Mortalite (ölüm) İstatistik Şefi Bob Anderson, "Gördüklerimize dayanarak, daha iyiye gittiğimizi söyleyemeyiz" dedi.

"BİR İNSAN BAĞIMLILIĞI TSUNAMİSİ"

Bağımlılık Uzmanı Dr. Andrew Kolodny, "Yıkıcı dozda kullanım sayısındaki artışa rağmen iyi haberlere dair bazı göstergeler bulunuyor" dedi.

Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump, opioid krizini ulusal sağlık krizi ilan etmişti.

Kennedy, "Bir insan bağımlılığı tsunamisine sahibiz, güvertede bütün ellere ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. 

Son Güncelleme: 22.12.2017 19:59
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