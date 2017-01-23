'Nezle ve Gripte Antibiyotik Kullanmayın'



Akılcı Antibiyotik Kullanımı bilgilendirme toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bakanlığının yeni çalışmaları hakkında bilgi verdi.Türkiye'de ve dünyada yaygınlık gösteren gereksiz antibiyotik kullanımına değinen Bakan Akdağ, "Antibiyotik kullanımında OECD ülkeleri arasında en kötü durumdayız. Ülke olarak bunun üstesinden geleceğiz. Hasa, antibiyotik kullanmadan önce doktoru ile görüşmelidir. Hastalar, doktorları antibiyotik yazmaya zorlamamalıdır. ?Antibiyotik ateş düşürücü değildir. Polikliniğe başvuran her 3 hastadan biri antibiyotik kullanıyor. Bakteri kaynaklı hastalıkta antibiyotik kullanılır ancak virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotik kullanılmaz" dedi.