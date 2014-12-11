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Muz Kalbin Dostu!

Çok değerli bir mineral olan potasyumdan oldukça zengin olan muz, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruduğu gibi tansiyonu kontrol etmeye de yardımcı oluyor

Muz Kalbin Dostu!

Çok değerli bir mineral olan potasyumdan oldukça zengin olan muz, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruduğu gibi tansiyonu kontrol etmeye de yardımcı oluyor

11 Aralık 2014 Perşembe 17:47
Muz Kalbin Dostu!
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Muz Kalbin Dostu!
Çok değerli bir mineral olan potasyumdan oldukça zengin olan muz, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruduğu gibi tansiyonu kontrol etmeye de yardımcı oluyor


Çocuklar ve yetişkinler kadar yumuşak yapısından dolayı yaşlılar da muzu çok seviyor. Muzun sağlık üzerindeki faydalarını incelendiğinde en dikkat çekenlerden birisi de kalp damar hastalıkları üzerindeki olumlu etkisi. Çok değerli bir mineral olan potasyumdan oldukça zengin olan muz, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor ve tansiyonu kontrol etmeye de yardımcı oluyor.

Potasyumdan zengin beslenen kişilerde kalp krizi geçirme riskinin de daha düşük olduğunu belirten Beslenme Uzmanı İpek Ağaca, 1 büyük boy muzun günlük potasyum ihtiyacının ortalama yüzde 25'ini karşıladığını söylüyor ve ekliyor: "1 büyük boy muz, iki porsiyon meyveye denk geliyor."
Diğer potasyum kaynağı besinler arasında lahana, brokoli, pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, mantar, sarımsak, portakal suyu, patates, zeytin, balık, hurma, incir, avokado, kayısı, badem, fındık ve süt ürünleri geliyor. 

Son Güncelleme: 11.12.2014 17:48
Anahtar Kelimeler:
Muz Kalbin Dostu!
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