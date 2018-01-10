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Mutlu gülüşler için: Gülüş tasarımı

Mutlu gülüşler için: Gülüş tasarımı

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:02
Mutlu gülüşler için: Gülüş tasarımı
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Son zamanlarda ünlülerin de gülüşlerini değiştirmek için yaptırdığı gülüş tasarımını diş doktorları herkese öneriyor.

Gülüş tasarımı kişinin gülüşünü zirkon kaplamalar, bonding, beyazlatma, diş eti operasyonları, köprüler, diş boyu ayarlaması ve dudak şekillendirmeleri gibi tekniklerle istenilen duruma getirilmesidir. Gülüş tasarımı yapılan kişinin diş etleri normal görüntüsüne kavuşur, dişlerin renkleri, çatlak ve kırıkları düzeltilir, dişlerin kapanışı  düzeltilerek kasların normal haline dönmesi sağlanır.

Mutlu gülüşler için çeşitli teknikler kullanıldığını belirten doktor Melih Bayram,  tedavinin bazen tek seansta bazen de birkaç haftada tamamlanabileceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu,"  Gülüş tasarımı için her zaman dişlerin kesilmesi ve kaplama yapılması gerekmemektedir. Genellikle kompozitlaminalar, bonding, recontouring ya da diş beyazlatma gibi daha kolay ve koruyucu yöntemlerle estetik beklentileriniz karşılanabilir.

Gülüş estetiğinde önemli faktörler; Dudak seviyesi, dişlerin boyları, diş eti seviyesi, diş rengi, diş dizimi, güldüğümüz zaman dudak ve dişlerin uyumu ve gülme hattı gibi faktörlerin tek tek ve birbirleri ile olan uyumu estetik gülüş analizinin yapılmasında çok büyük önem taşır.  Tüm estetik uygulamalarda amaç kişiye yakışanı bulmak olmalıdır. Gülerken en az dişlerin görüntüsü kadar dişetlerinin seviyeleri ve simetrik görünmeleri de önemlidir. İşte bu noktada tercihen lazer ile dişetlerine müdahale etmek gerekir.  Eğer sadece dişetlerine müdahale yeterli ise diyot lazer ile işlem yapılabilir. Ama daha ileri seviye bir düzenleme gerekli ise sert doku ve ya kombine lazer cihazı gereklidir. Sert doku lazerleri işlem sonrası konfor için de daha çok tercih edilmektedir."

Son Güncelleme: 10.01.2018 11:13
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