'Mutlu Evlilik Ölüm Riskini Yüzde 27 Azaltıyor'

Genetik faktörler, çevresel etkiler, stres koşulları ve beslenme gibi temel etkiler yaşlanma sürecinde büyük rol oynuyor.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Parvana Seyidova ise daha uzun ve sağlıklı yaşamak ve daha genç görünmek için mutlu evliliğin etkisine dikkat çekiyor. Dr. Seyidova'ya göre mutlu evlilik ölüm riskini yüzde 27 oranında azaltıyor."Ama genç görünmek, sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sadece genler yeterli olmamaktadır, birçok dış faktör ve etkenle başa çıkmanın yollarını öğrenmek gerekmektedir. Vücudunuza iyi bakmanız, cildinize güzel davranmanız da sağlıklı görünmek, genç kalmak ve kaliteli yaşamak için gerekli etkenlerin başında yer almaktadır. Mutluluk ve dinginliğe odaklanarak sağlıklı olma kararı almak, beraberinde farklı bir hayat yapılanmasını da gerektirmektedir. Egzersiz yapmak, doğru beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek, stresi doğru yönetmek bunların başında gelmektedir."Kadın doktoru olarak özellikle kadınlar konusunda konuşan Dr. Seyidova, kadının hayatının çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, menopoz ve yaşlılık olmak üzere beş dönemden oluşmakta olduğunu, her periyodun kendine göre özellikleri olmasına karşın buluğ çağı ve menopoz, kadın yaşamındaki etkileri ile en önemli dönemleri oluşturduğunu belirtti."Kadın olmanın doğal bir evresi olan menopoz dönemi tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmayıp tümüyle doğal bir süreçtir. Fakat beden sağlığınızı destekleyecek düzeyde hormon üretilmesi için menopoz döneminde her kadının fiziksel, duygusal, ruhsal ve durumsal açıdan çok sağlıklı olarak girmesi gerekmektedir. Kadınların birçoğu menopozu bir dönemin sonu olarak görür ve kabuğuna çekilmektedir. Menopoz aksine yılların da verdiği tecrübe ile hayatın her alanında aktif ve etkin olmanın zamanıdır. Bu süreci sağlıklı yönetmek, hayat kalitesini arttırmakta ve uzun yaşama olanak sağlamaktadır."Kadınların yaş ilerlerken kendileriyle barışık olup durumu kabullenmeleri gerekteğine işaret eden Op. Dr. Seyidova, kadınların yaşlanmaya dur demek için yapması gerekenler ise şöyle sıraladı.Özellikle de açık havada yürüyüş türü sporu günlük yaşamın parçası haline getirilmelidir.Tıpkı doğada olduğu gibi gün karardıktan sonra olabildiğince erken saatte uyuyup sabahları da gün doğarken uyanmak gerekmektedir.Bunun ille de meditasyon olması gerekmez, önemli olan sevilen ve kişiyi ruhsal olarak rahatlatan bir aktivitenin günlük yaşamın parçası olmasıdır.Mutlu bir evlilik ölüm riskini yüzde 27 azaltmaktadır.Burada söz konusu olan; sevgi ve güven ortamında, tek eşli bir cinselliği bütün ömre dengeli bir şekilde yayabilmektir. Düzenli bir cinsel yaşam insan ömrüne 7 yıl katabilmektedir.Çocuğu olan kadınların 100 yıl yaşama şansı diğerlerine göre 4 kat daha fazladır. Bu arada annesi 25 yaşının altında doğum yapan çocukların 100 yaşına kadar yaşama şansı ise iki kat fazla olmaktadır.Sağlıklı bir arkadaş ortamı yaşam süresini yüzde 22 oranında uzatmaktadır.Düzenli olarak bulmaca çözenler daha uzun ve sağlıklı yaşamaktadır.Her gün gazete veya kitap okumak beynin daha aktif kalmasını sağlamaktadır.İnternet kullanmak insanların karmaşık sorun çözme becerisini arttırmaktadır.Evcil hayvanlarla olan ilişkiler kalp krizini atlatma olasılığını yüzde 12 artırıyor.Yapılan araştırmalar 100 yaşına ulaşan insanların çoğunlukla kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde yaşadığına işaret etmektedir. Denizden yüksekliğin arttığı bu bölgelerde oksijenin daha fazla olması ve sanayi tipi kirlenme olmaması uzun yaşamın sırlarından olarak kabul edilmektedir.Dingin ve huzurlu bir yaşam tarzına sahip olanlar 5 yıl daha fazla yaşamaktadır.Gülümserken mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve serotonin salgılanır. Üstelik somurtmak için 43 kasınızı kullanırken gülümsemek için 17 tanesi yeterlidir.İşini severek yapanlar diğerlerine göre ortalama 7 sene daha uzun yaşamaktadır.Hiçbir şeyin ölçüsünü kaçırmamak gerekmektedir. Formda kalmak, kaliteli bir hayat yaşamak, mutlu olmakla birleştirdiğiniz zaman sağlığa faydası dokunmaktadır.Buraya metin girebilirsiniz.