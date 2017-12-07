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07 Aralık 2017 Perşembe 12:16

MİGRENİ OLANLAR DİKKAT!

Migren hastalarının büyük kısmının hava değişimlerine duyarlı olduğunu belirten Nörolog Yavuz, soğuk havanın da migren ataklarına yol açan etkenler arasında olduğunu söyledi.

MİGRENİ OLANLAR DİKKAT!
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 Migren hastalarının büyük kısmının hava değişimlerine duyarlı olduğunu belirten Nörolog Yavuz, soğuk havanın da migren ataklarına yol açan etkenler arasında olduğunu söyledi.
Migreni tetikleyen faktörler arasında aşırı soğuk ya da sıcak hava, yüksek nem oranı, fazla kuru hava, parlak güneş ışığı, rüzgar ve fırtına, hava basıncı değişiklikleri yer alıyor. 
Hava durumunun tam olarak hangi mekanizmayla migren tipi ağrıları tetiklediğinin tam olarak bilinmediğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk Yavuz, “Ancak beyindeki kimyasal dengeyi etkilediği düşünülüyor. Özellikle soğuk havayla tetiklenen baş ağrıları sinüs problemleri olarak yorumlanabiliyor. Bazen de diğer kolaylaştırıcı faktörler bilinmediği için soğuk ya da sıcak hava sorumlu tutulabiliyor. Bu nedenle migren teşhisinin netleştirilmiş olması ve diğer ağrı kolaylaştırıcı faktörlerin de bilinmesi ağrıdan korunmada büyük önem taşıyor” dedi.
BAŞ AĞRISI GÜNLÜĞÜ TUTUN
 
Migren hastalarının mutlaka baş ağrısı günlüğü tutması gerektiğine vurgu yapan Uzman, “Bu günlükte her ağrı atağının ne zaman olduğunun ve ne kadar sürdüğünün, varsa iklimle ilgili bir tetikleyici olup olmadığının da belirtilmesi gerekiyor. Buna göre, örneğin soğuk ve rüzgarlı havalarda migreni tetiklenen kişilere evde kalmaları, saçlarını ıslak bırakmamaları, böyle günlerde daha erken dönemde ilaç almaları, beslenme, bol sıvı alımı ve stres kontrolü açısından daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Bu önlemlerle migren krizlerinin şiddeti azaltılabiliyor” diye konuştu.

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