MİGRENİ OLANLAR DİKKAT!

Migren hastalarının büyük kısmının hava değişimlerine duyarlı olduğunu belirten Nörolog Yavuz, soğuk havanın da migren ataklarına yol açan etkenler arasında olduğunu söyledi.





Migreni tetikleyen faktörler arasında aşırı soğuk ya da sıcak hava, yüksek nem oranı, fazla kuru hava, parlak güneş ışığı, rüzgar ve fırtına, hava basıncı değişiklikleri yer alıyor.

Hava durumunun tam olarak hangi mekanizmayla migren tipi ağrıları tetiklediğinin tam olarak bilinmediğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk Yavuz, “Ancak beyindeki kimyasal dengeyi etkilediği düşünülüyor. Özellikle soğuk havayla tetiklenen baş ağrıları sinüs problemleri olarak yorumlanabiliyor. Bazen de diğer kolaylaştırıcı faktörler bilinmediği için soğuk ya da sıcak hava sorumlu tutulabiliyor. Bu nedenle migren teşhisinin netleştirilmiş olması ve diğer ağrı kolaylaştırıcı faktörlerin de bilinmesi ağrıdan korunmada büyük önem taşıyor” dedi.

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