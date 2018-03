Migren ve Kilolardan Aynı Anda Kurtulalım

Şiddetli baş ağrısı ve migren tedavisinde altın iğneler hayatı kolaylaştırırken kilo ermeye de destek oluyor…



Başta migren olmak üzere sinüzit, boyun kireçlenmesi ve gerilime bağlı pek çok şiddetli baş ağrısı için altın iğneler umut oldu. Ağrısız ve acısız olarak uygulanan lazer akupunktur işlemi ile altın ve gümüş iğneler beş dakikada şiddetli migren krizlerini ortadan kaldırıyor. Klinik ortamda uzman tarafından gerçekleştirilen yöntem toplam 20 dakika sürüyor. Şiddetli baş ağrılarına kesin çözüm sunan yöntem aynı anda kilo vermeye de destek sağlıyor.





Altın iğneler olarak adlandırılan akupunktur işlemi;



• Her tür migren ve diğer damarsal baş ağrılarında,

• Gerilime ve kas kasılmasına bağlı baş ağrılarında,

• Akut ve kronik Sinüzit’e bağlı baş ağrılarında,

• Boyun kireçlenmesine bağlı baş ağrılarında,

• Sağlıklı kilo vermeye destek olma konularında uygulanıyor.



MİGREN KRİZLERİ VE ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARI İÇİN KALICI ÇÖZÜM…



Özellikle migren hastalığını yüksek oranda kalıcı olarak tedavi eden akupunktur işleminde uygulanan Altın ve Gümüş iğneler; ağrısız, acısız Lazer Akupunktur ile aynı hızda etki ediyor. Tedavinin artılarını açıklayan Medikal Estetik Uzmanı Dr. Emre Çiçek,”Tedavinin en büyük avantajı kulakta kullanılan Altın ve Gümüş iğneler ile Lazer akupunkturun 20 dakikada klinik ortamında uygulanabilmesidir. Ayrıca kulağınızda kalıcı bant, iğne, tohum ve herhangi bir iz kalmamaktadır.. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise bu tedaviyi eğitimli ve yetkili akupunkturistler tarafından mutlaka yapılması gerektiğidir.” Dedi.



Akupunktur ile tedavinin en iyi yönünün migren hastalarında kalıcı iyileşme sağladığının altını çizen Dr. Emre Çiçek ,”Bilindiği gibi migren ağrı kesicilerle geçici sürelerle kesilip hafifletilse de kalıcı çözüm sağlamamaktadır. Akupunktur ile tedavinin en iyi yönü, migren hastalığının kalıcı olarak iyileşebilmesidir. Aynı zamanda ağrı kesici ilaçlardan daha hızlı şekilde 5 dakikada migren ağrısını veya krizini geçirebilir. Ağrı kesici ilaçların yan etkileri akupunktur tedavisine yönelmek için tek başına bile bir sebep olabilir. Örneğin, gastrit veya ülseri olan bir insan eğer ağrı kesici ilaç kullanırsa mide veya on iki parmak bağırsağında kanamalar oluşabilir. Akupunktur tedavisinde ise böyle yan etkiler olmadığı gibi tedavi seanslarında ülser veya gastrit hastalıklarını tedavi etmekte mümkündür.” Dedi.



Dr. Emre Çiçek Akupunktur yöntemiyle migren hastalığının tedavisinin faydalarını ise şöyle ıraladı:

• Akupunktur ile homeostazisin yani vücut otonom dengesi sağlanır.

• Vücudun kendi ürettiği ağrı kesiciler olan endorfin hormonları Akupunktur ile arttırılır.

• Migren krizleri sırasında seviyesi düşen Serotonin maddesi, kafa derisi arterlerinde genişlemeye yol açar. Bu maddeler Akupunktur tedavisiyle arttırılır ve ağrının ortadan kalkması amaçlanır.

• Ağrıya yol açan ve vücutta sentezlenen bazı ağrı yapıcı maddeler Akupunktur tedavisi ile azaltılır.

• Akupunktur tedavisi hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de ilaç kullanımıdır. Hastalar tedavi olduktan sonra ilaç kullanımının doğru olup olmadığını sormaktadır. Akupunktur tedavisinden sonra, özellikle ses sanatçıları ya da sesini sürekli kullanmak zorunda olan kişilerin ses kısıklıkları için bazı ilaç kombinasyonları önerilebilir.





HEM AĞRIDAN KURTARIYOR HEM KİLOYU KONTROL EDİYOR…



Fransa ve Almanya’da etkisi kanıtlanmış altın iğnelerin kilo vermedeki etkisine de değinen Dr. Emre Çiçek yöntemin faydalarını şöyle anlattı.



“İnsanların kilo almasının temel nedeni olan beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi kolay değildir. Normalde diyet yaparken oluşan ve en nihayetinde diyeti bırakmaya neden olan halsizlik, midede yanma ve ekşime baş ağrısı ve baş dönmesi, ellerde titreme, stres ve sinirlilik hali gibi şikayetler akupunkturla beraber yok olur. Yeni beslenme alışkanlıklarının edinilmesi sırasında, akupunktur hastaya çok büyük kolaylıklar sağlar.

Altın iğne Akupunkturun zayıflamadaki etkilerini aşağıdaki etkileri ise şöyle;

• İştah ve acıkma hissini en aza indirir. Akupunktur beyindeki hipotalamus bölgesinde noradrenalin seviyesini düşürüp, seratonin yani özellikle çikolata yedikten sonra ortaya çıkan mutluluk hormonunun seviyesini artırır. Bu şekilde yiyerek değil, yemeyerek mutlu olmamızı sağlar.

• Midede kazınma, yanma ve ekşimeyi önler. Kulaktan yapılan akupunktur, kulaktan mide ve bağırsaklara kadar uzanan sinir uçlarını uyararak mide asidini azaltıyor. Kontrol altına alınan mide asiditesi sayesinde , diyete bağlı olarak boşalan midede herhangi bir rahatsızlık olmuyor. Keyifle diyet uygulanıyor.

• Düşük kalorili beslenmeye bağlı olarak oluşan halsizlik ve bitkinliği önler. Tam tersi zinde olmamızı ve daha çok enerji vererek kolay kilo vermemizi sağlar.

• Akupunktur uygulaması sırasında; vücutta seratonin ve endorfin hormonlarının seviyesi artmaktadır. Bu da diyet yapan kişiye huzur verir, sedasyon sağlar. Böylece kişide istediği her şeyi yiyememekten dolayı oluşan stres ve gerginlik yaşanmaz. Sonuçta; kişi sakin ve huzurlu bir şekilde diyetine devam eder.

• Metabolizma hızını düzenleyici rolü vardır. Akupunkturla tedavi gören kişinin metabolizma hızı arttığı için diğer kişilere göre, zorlanmadan daha kolay kilo verdiği görülür.