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Mideyi Küçültmek İsterken Sağlığınızdan Olmayın

Mideyi Küçültmek İsterken Sağlığınızdan Olmayın

23 Ocak 2016 Cumartesi 13:46
Mideyi Küçültmek İsterken Sağlığınızdan Olmayın
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Mideyi Küçültmek İsterken Sağlığınızdan Olmayın

Dr.Fevzi Özgönül, mide küçültme ameliyatı hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özgönül, “Obezite cerrahisi bedenin anatomik yapısını bozarak kilo verdirmeye ve kötü yağları enerji olarak kullanıp yok etmeye çalışıyor. Aman dikkat.” dedi.

Son zamanlarda mide Küçültme Ameliyatları Tüm Türkiye'nin gündeminde olduğunu dile getiren Dr.Fevzi Özgönül, “Peki bu tür ameliyatlar doğru mudur? Kalıcı mıdır? Bakınca Kilo vermek isteyenlere çok cazip bir teklif gibi geliyor ama... Siz yemiyeceğim diye uğraşmayın, cerrahlar midenizin yarısını alırsa zaten yiyemezsiniz. Böylece diyetlerde olduğu gibi geçici açlıklar ile uğraşmak yerine kalıcı olarak aç kalır ve çok kısa sürede kurtulmak istediğiniz kilolardan kurtulabilirsiniz diyorlar. Aslında kalıcı olarak kilolardan kurtulmanın yanında kalıcı olarak sindirim sitemini bozduğunuz için artık isteseniz de düzgün beslenemiyorsunuz. Düzgün beslenemediğiniz de ne mi oluyor. En başta bağışıklık sisteminiz çöküyor çünkü açlık sizi güçlü kılmıyor aksine zayıf düşürüp kilo vermenizi, sağlıyor. Zayıf düştüğünüz için bir ay gibi kısa sürede 10-15 kilo veriyorsunuz. Kilo verirken yiyecek bulamadığı için enerji olarak hiç kullanmak istemediği göbek yağlarını kullanmaya çalışıyor. Göbek yağlarını enerji olarak kullanınca sürekli kuyruk yağıyla beslenen bir kişi gibi kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere böbrekler dahil bir çok organınıza kendi elinizle zarar veriyorsunuz” dedi.

“Şüphesiz ki göbek yağlarından kurtulmak size çok hoş geliyor fakat bir de o yağları enerji olarak kullanmaya çalışan bedeninize sorun” diyen Dr.Fevzi Özgönül, “Şimdi oturun bir düşünün bedeninize bu derece kötü davrandığınızda sağlıklı olabileceğinizi umuyormusunuz? Obezite cerrahisi bedenin anatomik yapısını bozarak kilo verdirmeye ve kötü yağları enerji olarak kullanıp yok etmeye çalışıyor Obezite bedenin kendisini korumak için oluşturduğu bir fazlalıktır. Aynı yıkılmaması için bir binaya destek koymak gibi. Bedeni güçlü besinlerle düzenli , sindirim sisteminin fizyolojisini düzeltirseniz beden kendisini korumaya gerek duymaz göbek kendiliğinden kaybolur. Beden aklınızı dinleyin, Yaradanın verdiği bedenin anatomisini bozmayın. Hiç bir organ fazlalık olarak yaratılmamıştır.” dedi 
Son Güncelleme: 23.01.2016 15:47
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