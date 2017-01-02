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02 Ocak 2017 Pazartesi 17:36

Midenizde Yanma, Şişkinlik Varsa Dikkat!

Midenizde Yanma, Şişkinlik Varsa Dikkat!
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Mide yanması, şişkinlik ve bulantı kanser belirtisi olabilir
Uzmanlar, 55 yaşından sonra başlayan ve sıklıkla tekrarlanan mide yanması, şişkinlik ve bulantı şikayetlerinin mide kanseri belirtisi olabileceğini söylüyor

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, mide ekşimesinin, mide asidinin neden olduğu ve midede yemek borusunda yanma, midede şişkinlik, yemek borusundan ağza doğru ekşi suyun gelmesiyle kendini gösteren bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

MİDE EKŞİMESİ DEYİP GEÇMEYİN

Bu rahatsızlığın genellikle kişinin yaşam tarzına, diyet alışkanlıklarına bağlı olarak meydana geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Beştaş, "Aşırı yağlı yemeklerin tüketilmesi, asitli içeceklerden çay, kahve, kola gibi içeceklerin tüketilmesi, asitli meyvelerden mandalina, portakal, limon greyfurt gibi meyvelerin fazla yenilmesi, yeterince çiğnenmeden yemeklerin yutulması, alkolün fazla tüketilmesi gibi nedenlerle mide ekşimesi şikayeti meydana gelmektedir. Mide ekşimesi şikayeti genellikle hastalar tarafından çok dikkate alınan bir semptom değildir. Basit yaşam tarzı değişiklikleriyle bu şikayetlerden kurtulacaklarına inanırlar. İki haftadan fazla süren ve haftada ikiden, üçten fazla bu şikayetleri hissedenlerin doktorlara başvurması ve gerekli tedaviyi almaları önerilmektedir. Tedavisinde basit yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet önerileri başta yapılır. Bu hastaların yemekleri iyi çiğnemesi, yemek sırasında konuşmamaları, asitli içecekleri fazla tüketmemeleri, asitli meyvelerden uzak durmaları, bir öğünde fazla yemek yememeleri, özellikle akşamları fazla yağlı yemek yememeleri ve yemek yedikten sonra uzanmamaları gerekir. Sigara tüketimi de bu tarz şikayetlere sebep olduğu için sigara tüketimi de azaltılmalı eğer mümkünse bırakılmalı. Hekimlerin uygulayacağı tedavi yöntemi de yine diyet ve yaşam tarzı değişiklikleridir. Bunun yanında mide asidinin baskılanmasını sağlayan ilaçların kullanılmasını da söylüyoruz" dedi.

BU BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN

Uzm. Dr. Beştaş, 55 yaşından sonra bu tip semptomlarla karşılaşanların durumu hafife almaması gerektiğini kaydederek şunların söyledi: "55 yaşına kadar bu tarz şikayetleri olmayan, herhangi bir mide ya da yemek borusu ile ilgili şikayeti olmayan hastalar, bu yaştan itibaren özellikle midede yanma, şişkinlik, bulantı gibi şikayetleri aniden yaşamaya başlamışlarsa bu önemli hastalıkların, ülser, gastrit yanında mide kanserinin de belirtisi olabilir. Bu hastaların zaman kaybetmeden hekime başvurmaları önerilmektedir."


 
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