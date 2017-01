Mide Reflüsü O Rahatsızlığa Neden Oluyor!



Günümüz mide hastalıkları arasında önemli bir yer kaplayan mide reflüsü, ilerleyen dönemlerde boğazda da gelişebiliyor. Mide reflüsünün adeta bir uzantısı şeklinde gelişen sorun, boğazda gıcık hissi, yanma, acı tat, ses kısıklığı gibi şikayetlere neden oluyor.Stresin ve yanlış beslenme alışkanlıklarının da etkisiyle günümüzde neredeyse her 20 kişiden biri hayatının bir döneminde mide reflüsüyle tanışıyor. Midedeki asidin yemek borusuna doğru kaçması şeklinde tarif edilen reflünün bir uzantısı da boğaz reflüsü.Boğazda yanma, öksürük, ses kısıklığı gibi belirtiler verdiği için, benzer semptomlara yol açan üst solunum yolları hastalıklarından farenjit ve sinüzit ile karıştırılabilen boğaz reflüsünün bunlar dışında kendine has semptomları da var.KBB Uzmanı Doç. Dr. Gediz Murat Serin, bu nedenle boğaz reflüsünün ‘tanısı zor’ bir hastalık olduğunu vurguluyor. Bazen boğaz reflüsü tanısı için çok özel muayenelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Doç. Serin, özel kameralı muayeneler ile mide asidinin gırtlağın arka bölümünde yol açtığı erozyonların tespit edilebildiğini de söylüyor.Serin, mide asidinin hangi sebeplerle geri kaçabileceğini ise şöyle anlatıyor: “En sık görülen nedeni yemek borusuyla mide arasında ‘sfinkter’ dediğimiz kapının fonksiyonunun bozulması. Bu bozulmayı yediğiniz şeylerden duygusal durumunuza kadar pek çok şey etkileyebiliyor. Ayrıca genetik yatkınlıklar, sigara ve alkol kullanımı da reflü oluşumunda etkili.”Asit mideden geri kaçtığı zaman, yemek borusuna doğru yükseldiğinde buna mide reflüsü (gastroözefageal), daha yukarı kaçarsa boğaz reflüsü (larengofarengeal) adı veriliyor. Mide ve boğaz reflüsü, temelde aynı rahatsızlık çünkü her ikisi de mideden kaynaklanıyor.Aslında mide ile boğaz reflüsünün arasında temel bir fark var: göğüste yanma. Mide reflüsünde göğüste yanmanın çok tipik bir bulgu olduğunu ifade eden Doç. Serin, boğaz reflüsü olanlarda bu etkinin görülmeyeceğini belirtiyor.• Alkol ve sigaradan uzak durun.• Beslenmenize dikkat edin. Sebze meyve ağırlıklı beslenin.• Kola, salça, ketçap, domates, portakal, mandalina, limon ve sirke gibi asit içeriği olan gıdalardan kaçının.• Kahve, çikolata gibi gıdaları fazla tüketmeyin.• Stresten mümkün olduğunca uzak durun.• Akşam yemeğini uyumadan en az iki saat önce yiyin.• Yemeklerden hemen sonra yatış pozisyonuna geçmeyin.• Yatarken başınızın altına yastık koyarak yükseltin.