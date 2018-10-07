banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Gürbüz uslanmadı
GÜRBÜZ USLANMADI
Suçluyu çalıntı botla kaçıracaktı
SUÇLUYU ÇALINTI BOTLA KAÇIRACAKTI
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri...
Ev faresi yakalandı
EV FARESİ YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

Metabolizmayı hızlandırmanın 10 doğal yolu

Bir türlü kilo verememenizin sebebi metabolizmanızın yavaşlığı olabilir. Ayça Kaya'dan metabolizmanızı hızlandıracak 10 doğal yol

Metabolizmayı hızlandırmanın 10 doğal yolu

Bir türlü kilo verememenizin sebebi metabolizmanızın yavaşlığı olabilir. Ayça Kaya'dan metabolizmanızı hızlandıracak 10 doğal yol

07 Ekim 2018 Pazar 18:45
Metabolizmayı hızlandırmanın 10 doğal yolu

Metabolizmanızın yavaş çalıştığını mı düşünüyorsunuz? Herkesten daha az yiyorsunuz ama gün geçtikçe daha çok kilo mu alıyorsunuz? Su içsem yarıyor diye mi düşünüyorsunuz? Güzel haber şu ki, doğru beslenme ile metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Doktor Ayça Kaya'nın metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo vermeyi kolaylaştıracak önerileri haberimizde.

!İşte size duran metabolizmayı canlandırmak için 10 öneri

  1. Günlük tüketmeniz gereken besinin en az %50’sini kahvaltıda alın. %30’unu öğlen yemeğinde, %20’sini ise ikindi ile akşam yemeğine bölüştürün. Vücudunuzun ihtiyacı olan yakıtı sabahtan tam koyarsanız yatana kadar metabolizmayı çalıştırmış olursunuz.
  2. Her öğününüzde mutlaka et, tavuk, balık, kıyma veya kuru baklagiller bulundurmaya özen gösterin. Çünkü vücut proteinleri sindirmek için daha çok çalışır. Daha çok çalışırken de daha çok enerji harcar.
  3. Güne 1 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta yiyerek başlayın. Kahvaltıda yumurta yiyenler yemeyenlere göre daha tok kalır. Metabolizmaları daha iyi çalışır.
  4. Günde en az 3 bardak süt veya yoğurt yiyin. Süt ve süt ürünlerinin içeriğindeki kalsiyum metabolizmayı ateşler ve hızlandırır.
  5. Günde 10 bardak su için. Eğer mide veya boğazla ilgili bir sorununuz yoksa soğuk su içmeye özen gösterin. Çünkü vücut soğuk suyu metabolize etmek için ısıtmaya çalışır bu arada da metabolizmayı hızlandırır.
  6. İstirahatte vücudun kendi kendine enerji harcamasını istiyorsanız, vücut kas kitlenizi arttırmalısınız. Kas kitlenizi arttırmak için de direnç yani ağırlık egzersizi yapmayı ihmal etmeyin.
  7. Metabolizmayı hızlandıran en güçlü vitamin C vitamini. C vitamini yüksek yiyeceklerden günde 2-3 porsiyon tüketmeye çalışın. Kivi, turunçgiller, limon ve yeşil yapraklı sebzeler gibi. Özellikle sabahları 1 tutam taze nane, maydanoz, tere, roka ve dereotunun üzerine 1 limon sıkarak güne başladığınızda o günkü istirahat metabolizma hızınız daha yüksek olur.
  8. Metabolizmanız hızlansın istiyorsanız acı sevmeye başlayın. Acı kırmızı biberin içindeki kapsaisin maddesi metabolizma dostu. Eğer mide problemi çekmiyorsanız yemeklerinize acı kırmızı biber ekleyin.
  9. Yeşil çay başlı başına bir mucize, yalnız metabolizmayı hızlandırmakla kalmıyor aynı zamanda hücreleri temizleyici yani antioksidan etkisi de çok kuvvetli, o nedenle günde 2-3 fincan limonlu yeşil çay için.
  10. Kahve içerdiği kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor, kişiyi canlandırıyor. Özellikle sütle kahvenin birlikte tüketimi bu etkiyi güçlendiriyor. Sütün içindeki proteinler kişiyi tok tutuyor. Ayrıca süt kalsiyumunun da metabolizma üzerine çok olumlu etkisi var. Günde 2 fincan sütlü kahve tüketebilirsiniz. Ancak çok fazla kahve tüketirseniz yani günde 5 fincanı geçerseniz, kalp çarpıntısı, ellerde titreme ve heyecanlanma duyguları yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda günde 5 fincan ve üzeri kahve tüketimi kemik erimesini tetikleyebilir.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sizi yorgun hissettirecek 6 yiyecek
Sizi yorgun hissettirecek 6 yiyecek
Spor yaparken bu kıyafetleri giyin!
Spor yaparken bu kıyafetleri giyin!
Trans yağlar ölüme sebebiyet veriyor!
Trans yağlar ölüme sebebiyet veriyor!
AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden
AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden
Anne sütünün 8 mucizevî faydası
Anne sütünün 8 mucizevî faydası
Antibiyotiğe bağışıklı virüs keşfedildi!
Antibiyotiğe bağışıklı virüs keşfedildi!
Sonbahar enfeksiyonlarından 5 adımda korunun
Sonbahar enfeksiyonlarından 5 adımda korunun
Sabah uyanmakta güçlük çekenler dikkat
Sabah uyanmakta güçlük çekenler dikkat
Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat
Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat
DNA karakterini etkileyen gıdalar hastalıklarla ilişkili!
DNA karakterini etkileyen gıdalar hastalıklarla ilişkili!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim