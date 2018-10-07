Metabolizmayı hızlandırmanın 10 doğal yolu

Metabolizmanızın yavaş çalıştığını mı düşünüyorsunuz? Herkesten daha az yiyorsunuz ama gün geçtikçe daha çok kilo mu alıyorsunuz? Su içsem yarıyor diye mi düşünüyorsunuz? Güzel haber şu ki, doğru beslenme ile metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Doktor Ayça Kaya'nın metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo vermeyi kolaylaştıracak önerileri haberimizde.

!İşte size duran metabolizmayı canlandırmak için 10 öneri