Melisa çayı nedir? Melisa çayının faydaları nelerdir?

Melisa, ya da "Melissa officinalis," anksiyete, uyku bozuklukları, hazımsızlık ve yaraları tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılan nane ailesine ait bir bitkidir. 1 tatlı kaşığı kadar kuru Melisa'yı bir bardak içinde demleyerek çay yapabilirsiniz. Melisa çayını günde 4 kez içebilirsiniz. Ayrıca demlediğiniz Melisa Çayına, pamuk batırarak cildinizi temizleyebilirsiniz.

MELİSA ÇAYININ FAYDALARI

Uykusuzluk tedavisi

Melisa çayının sakinleştirici bir etkisi vardır ve uykuya dalmak için yardımıcı olur. Birçok çalışmada uykusuzluk ve anksiyete tedavisinde melisa kullanımı üzerine araştırmalar yapılıyor. Maryland Üniversitesi Medical Center göre, kediotu, şerbetçiotu ve papatya gibi melisa da incelendi. Araştırma sonuçlarına gore, Melisa uykuya dalmak ve uyku kalitesi açısından çok faydalı olduğu ortaya çıktı.

Hazmı kolaylaştırıyor

Ayrıca hazımsızlığı gidermek için de Melisa çayını içebilirsiniz. Oğulotu sindirimi kolaylaştırmak ve gastrointestinal rahatsızlıkları azaltmakta geleneksel olarak kullanılmaktadır. Georgetown University Medical Center'da yapılan araştırmalara göre, melisa hazımsızlık tedavisinde etkilidir. Yine, melisa genellikle hazımsızlık tedavisinde diğer otlar ile birleştirilebilir. Örneğin nane ve melisa birlikte mide sorunlarının en aza indirilmesine yardımcı olur.

Herpes lezyonlar ve Soğuk yara Tedavisi

Soğuk yaralar ve herpes lezyonlarına melisa çayı uygulayabilirsiniz. Michigan Üniversitesinin yaptığı çalışmalara göre, Oğulotu herpes virüsü ile mücadele eden flavonoidler, fenolik asitler ve diğer bileşikleri ihtiva etmektedir. Tıbbi araştırmalar, melisa'nın eherpes simpleks virüsünü yok ettiğini gösteriyor. Georgetown Üniversitesi, ağız ve genital organ etrafında bulunan herpes lezyonları olan hastalarda yararlı olduğunu ortaya çıkardı.

Alzheimer Hastalığının belirtileri

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan bazı tıbbı çalışmalara göre, melisa çayı içmek, Alzheimer hastalığının belirtileri tedavi etmek için yardımcı olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, melisa ajitasyonu azaltmak ve Alzheimer olan kişilerde bilişsel fonksiyonları geliştirmek için faydalı oluyor. Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi, belleği geliştirmek ve Alzheimer hastalığından hafif ve orta derecede muzdarip olan kişilerde anksiyeteyi azaltabileceğini belirtiyor. BU kişilere Melisa çayı öneriliyor.

Melisa Çayı'nın diğer kullanım alanları

Mutfak

Dünya mutfaklarında ödüllü şefler, melisa, nane gibi otları aroma, tat lezzeti için kullanıyor. Taze Melisa yaprakları özellikle yemeklerde daha çok tercih ediliyor. Kurumuş Melise yaprakları, limonlu çay üretmekte kullanılıyor. Genellikle yeşil veya siyah çaylara ilave ediliyor. Taze melisa ise balıklarda, yeşil salata, meyve salataları, sebze yemekleri, tavuk ve soslara lezzet katmak üzere kullanılıyor.

Aromatik

Sadece nadir parfüm yapımında kullanılmaktadır. Melisa'nın yağı da çıkarılmaktadır.

Kozmetik

Melisa bitkisi cildi temizler ve ayrıca akne tedavisinde de etkilidir. Uçucu yağı hafif kurutma etkisine sahiptir ve kuru cilt üzerinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar

Oğulotu, tiroid ilaçları ve HIV ilaçları gibi bazı ilaçlar ile etkileşime girebilir. Ilaç veya sağlık koşulları ile herhangi bir etkileşimi önlemek için melisa kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.