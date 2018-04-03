Mavi yeşil yumurtanın faydaları son dönemlerde çok fazla merak edilmeye başlandı. Diğer yumurtalara oranla Mavi yeşil yumurtanın faydaları değişkenlik göstermektedir.

Mavi yeşil yumurta adını son günlerde sıklıkla duymuş olabilirsiniz. Rengi ile dikkat çeken bu doğal ürün tadı ve faydaları ile de kısa süre içinde en çok merak edilen ürünlerden birisi haline dönüştü. Kolesterol içermeyen yapısı ile tercih edebileceğiniz mavi yeşil yumurta faydaları bununla da sınırlı değil. İçerdiği değerli besin kaynakları ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm minerallere kısa süre içinde erişmesini sağlayan bu ürün ile daha sağlıklı bir vücuda sahip olabileceksiniz.

Mavi yeşil yumurtanın faydaları nelerdir merak ediyorsanız yazımıza göz atmadan geçmeyin.

Mavi yeşil yumurta besin değerleri

Mavi yeşil yumurta, zengin içeriğe sahip bir ürün olmasıyla dikkat çekiyor. Normal yumurtaya göre sıfır denebilecek kolesterol değerlerine sahip mavi yeşil yumurta türü, ‘Araucana’ ırkına ait tavuklardan elde ediliyor. Normal bir yumurtanın içerisinde 200-220 mg değerleri arasında bulunan kolesterol mavi yeşil yumurta içinde yok denecek kadar az.

Anavatanı Şili olan Araucana türü mavi yeşil yumurta içeriğinde bol miktarda selenyum ve protein yer alıyor. Yüksek oranda A,B,D,E vitaminleri ile çinko, folik asit,Omega-3 yağı, kalsiyum,protein ve demir içeren mavi yeşil yumurta faydaları büyük oranda sahip olduğu bu değerli besin kaynaklarına borçlu.

Mavi yeşil yumurta faydaları nelerdir?

Beyaz ve sarı renkli yumurtalara göre 10 kat daha fazla kalori içeren mavi yeşil yumurta faydalarının yanı sıra renkli görünümü ile de özellikle çocukların çok sevdiği bir yiyecek türü. Türkiye’de Bursa İnegöl’de yer alan Ar-ge tesislerinde üretilen mavi yeşil yumurta büyüklüğü ve sıfır kolesterol içermesi nedeniyle diğer yumurtaların bir adım önüne geçiyor.

Mavi yeşil yumurta faydaları nelerdir, gelin hep birlikte göz atalım.

1- Kansızlığı giderir

Mavi yeşil yumurta, içerdiği yüksek oranda demir sayesinde kansızlık(anemi ) hastalığına iyi gelir. Çeşitli faktörlere bağlı biçimde gelişebilen, genetik bir sağlık sorunu olan kansızlık tedavisi için mavi yeşil yumurta faydalarından yararlanabilirsiniz.

2- Kemik ve diş yapısını korur

Mavi yeşil yumurta faydaları arasında kemik ve dişleri koruması da yer alır. İçerdiği kalsiyum değeri ile kemiklerin sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlar, diş ve diş eti hastalıklarını önler. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için mavi yeşil yumurta tüketimi tavsiye edilir.

3- Kalp dostudur

Vücudun sağlıklı bir biçimde işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli 13 besin kaynağını içinde bulunduran mavi yeşil yumurta, kalp dostu bir yiyecek türüdür.

4- Alzheimer riskini azaltır

İleri yaşlarda görülebilir bir sağlık sorunu olan Alzheimer tedavisinde,risk azaltıcı bir etken olarak mavi yeşil yumurta kullanımı tavsiye edilir. Mavi yeşil yumurtanın belirli bir yaştan sonra düzenli olarak tüketilmesi Alzheimer riskini önemli oranda azaltacaktır.

5- Beyin fonksiyonlarını geliştirir

Mavi yeşil yumurta faydaları arasında öne çıkan unsurlardan birisi beyin zarlarını korumasıdır. Bu sayede beynin işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmesine olanak sağlar.

6- Enerji verir

Gün içinde kaybettiğiniz enerjinin tamamını mavi yeşil yumurta tüketimi ile geri kazanmanız mümkün. Enerji veren yapısıyla dikkat çeken mavi yeşil yumurta gün boyu zinde kalmanıza yardımcı olacak.

7- Damar hastalıklarını önler

Mavi yeşil yumurta kullanımı felç riskini önemli bir oranda azaltmaktadır. Damar tıkanıklığı vb. hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen mavi yeşil yumurta oldukça etkili bir üründür.

Mavi yeşil yumurtanın diğer faydaları nelerdir?

1- Meme kanseri riskini azaltır.

2- Göz sağlığını korur.

3- Gebelik döneminde günlük ihtiyaç duyulan besin miktarını karşılar.

4- Kasların güçlenmesine etki eder.

5- Uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

6- Yüksek tansiyon üzerinde kontrol edici etkiye sahiptir.