Lor Peynirinin Muhteşem Faydaları



Değerli besin içeriğiyle ülkemizin vazgeçilmez lezzeti lor peynirinin tüketilmesi vücut sağlığımız için büyük önem taşıyor. Beslenme Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, lor peynirinin faydalarını sıraladı.“Lor peyniri, inek veya keçi sütünün kestirilmesi ile yapılan ve peynir altı suyunun besleyici içeriğiyile zenginleşmiş bir peynirdir.” diyen Beslenme Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, bu peynir türünün bebekler için de faydalı olduğunu vurguladı.İnek sütünden elde edilmesine rağmen inek peynirindeki antijenik proteinleri içermez. Üstelik içinde serum protein dediğimiz özellikle sporcuların aradığı bir proteine sahip. Bu protein kemik sağlığı için, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve bebekler için büyük önem taşıyor. Yumurta alerjisi olanlar, lor yiyerek bu protein ihtiyacını da çok rahat karşılayabilir. Tüm bu özelliklerine rağmen lor peyniri sadece böreklerde iç harç malzemesi olarak kullanılıyor ya da makarnaya konuluyor. Oysa günün her saati farklı öğünlerde tüketilmelidir.