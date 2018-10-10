Limonlu su içmek için 6 neden

Yapılan araştırmalara göre limon, birçok türde kanser hücresini yok etmektedir.Sabahları yarım limonu yarım bardak ılık suya sıkarak elde edeceğiniz karışımı aç karnına içmeniz, uzun vadede kanser riskini azaltmaktadır.

Kilo vermenize yardımcı olur Kahvaltıdan önce içilen bir bardak ılık limonlu su, içeriğindeki pektin lifi sayesinde uzun süre tokluk hissi verir ve iştahı kapatır. Aynı zamanda limonlu suyun idrar söktürücü özelliği vücuttaki ödemi attırarak kilo kaybına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir C vitamini açısından hayli zengin olan limonlu su, vücudun pH değerini yükselterek özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemi için çok önemli olan demir mineralinin emilimini sağlayarak vücut direncini artırır.

Mutluluk ve enerji verir Limonlu su, yapısındaki yüksek miktardaki potasyum sayesinde kişiyi depresyon, anksiyete gibi sinirsel bozukluklardan koruyarak gün içinde yenilenmiş ve dinamik bir ruh hali sağlar. Vücuda serotonin salgılanmasını sağlayarak mutluluk hissi verir. Pürüzsüz bir cilt sağlar Toksinlerden arındırıcı özelliği ve içerdiği C vitamini sayesinde kanı temizleyen limonlu su, siyah noktaları azaltır ve cildi sıkılaştırır. Her sabah bir bardak ılık limonlusu içmenin yanı sıra, yüze ve tırnaklara direkt olarak limonlu su sürülerek göz altı kırışıklıklarının azaltılması ve tırnakların daha güçlü bir yapıda olması sağlanabilir.

Ağız ve diş eti sağlığı için önemlidir Limonlu su, asidik içeriği sayesinde ağız içinde sterilizasyon sağlayarak aftları geçirmeye yardımcı olur ve nefesinizi tazeler. Kafein alımınızı azaltacak olan limonlu su dişleri beyazlatmakta faydalı olduğu gibi, diş eti ağrılarına da iyi gelmektedir.

Limonun C vitamini deposu olduğunu bilmeyen yoktur. Peki, limonlu suyun ne gibi faydaları var? İşte sabahları bir bardak ılık limonlu su içerek güne merhaba demeniz için 6 iyi neden... Yapılan araştırmalara göre limon, birçok türde kanser hücresini yok etmektedir. Sabahları yarım limonu yarım bardak ılık suya sıkarak elde edeceğiniz karışımı aç karnına içmeniz, uzun vadede kanser riskini azaltmaktadır.

Kilo vermenize yardımcı olur Kahvaltıdan önce içilen bir bardak ılık limonlu su, içeriğindeki pektin lifi sayesinde uzun süre tokluk hissi verir ve iştahı kapatır. Aynı zamanda limonlu suyun idrar söktürücü özelliği vücuttaki ödemi attırarak kilo kaybına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir C vitamini açısından hayli zengin olan limonlu su, vücudun pH değerini yükselterek özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemi için çok önemli olan demir mineralinin emilimini sağlayarak vücut direncini artırır.

Mutluluk ve enerji verir Limonlu su, yapısındaki yüksek miktardaki potasyum sayesinde kişiyi depresyon, anksiyete gibi sinirsel bozukluklardan koruyarak gün içinde yenilenmiş ve dinamik bir ruh hali sağlar. Vücuda serotonin salgılanmasını sağlayarak mutluluk hissi verir. Pürüzsüz bir cilt sağlar Toksinlerden arındırıcı özelliği ve içerdiği C vitamini sayesinde kanı temizleyen limonlu su, siyah noktaları azaltır ve cildi sıkılaştırır. Her sabah bir bardak ılık limonlusu içmenin yanı sıra, yüze ve tırnaklara direkt olarak limonlu su sürülerek göz altı kırışıklıklarının azaltılması ve tırnakların daha güçlü bir yapıda olması sağlanabilir.

Ağız ve diş eti sağlığı için önemlidir Limonlu su, asidik içeriği sayesinde ağız içinde sterilizasyon sağlayarak aftları geçirmeye yardımcı olur ve nefesinizi tazeler. Kafein alımınızı azaltacak olan limonlu su dişleri beyazlatmakta faydalı olduğu gibi, diş eti ağrılarına da iyi gelmektedir.