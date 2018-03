Leke ve Sivilce İzlerinden Kurtulun!



Çoğu insan, ergenlik döneminden itibaren sivilceler ile mücadele eder. Özellikle yağlı ciltlerin problemi olan sivilceler, ciltte izler bırakabildiği gibi psikolojik yönden de insanları olumsuz yönde etkiler.



Sivilce Neden Oluşur?



Her yaştan insanın korkulu rüyası olan sivilceler, ciltteki gözeneklerin yağ ve kirden dolayı tıkanmasıyla oluşur. Bunun dışında aşırı yağlı ciltler, cilt gözeneklerinin büyük olması, beslenme alışkanlıkları, kalıtımsal özellikler ciltte sivilce oluşumuna sebep olur.



FR CO2 Lazer ile Leke ve Sivilce izi tedavisinin, kırışıklık, yüzde lekelenme, sivilce izlerinin yok edilmesinde ve yüz gençleştirmede diğer tüm yöntemlerin bir adım önünde olan güvenilir bir yöntem olduğunu dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sadullah Karun, etkisinin kalıcı olması tercih edilmesini ayrıca artırmaktadır şeklinde açıklamalarda bulundu. Uygulama nedenlerine göre Peeling yöntemleri, PRP uygulamaları, diğer lazer ve IPL işlemleri, yüz gençleştirici dolgular kalıcılık ve elde edilen sonuç bakımından Fraksiyonel CO2 nin çok gerisinde kalmaktadır.



CO2 lazer uygulamasının, ameliyat dışında dünyanın en derin etkili iz ve kırışıklık tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sadullah Karun, oldukça derin ve etkili olduğu gibi yüzeysel bozuklukların giderilmesinde de kullanılabildiğini belirtti. Bu yüzden son birkaç yıldır "Kozmetik Lazer Dermatoloji" alanında devrim niteliği sayılabilecek teknolojik gelişmelerle Ultrapulse fraksiyonel CO2 Lazerlerin kullanımına geçilmesi ile çok başarılı sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.



Son yıllarda CO2 lazer teknolojisi akne (sivilce) izi, yara izi, yanık izi ve yüz ve boyun kırışıklıklarının tedavisinde önemli ilerlemeler kaydetmiş olup her gün daha yeni gelişmelerle şaşırtıcı sonuçlar doğurmaktadır. Ameliyat dışı yöntemlerin en etkilisi kabul edilen CO2 lazer tedavisi yönteminin yan etkilerini neredeyse sıfıra indiren "Fraksiyonel (fractional)CO2 lazer" geliştirilmiştir. Fraksiyonel teknolojide Lazer ışını tek bir geniş ışın hüzmesi yerine mikron boyutlarında çok sayıda (örneğin 1 cm2 içine 50 tane) ışının deriyi derinliğine etkileyecek şekilde yapılandırılmasıdır. Bu ışın noktaları arasındaki uzaklık ve deri etki derinliği kişinin ihtiyacına göre ayarlanabilmektedir. Noktalar arasında sağlam deri bölgelerinin bulunması iyileşmeyi hızlandırmakta ve istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasını engellemektedir. Noktaların sıklığı dokudaki gerilme miktarını belirler, kişinin derisinin ihtiyacına göre, yani uygulamanın amacına göre (akne, kırışıklık, yüz derisinde gevşeklik, lekelenmeler) noktaların sıklığı, derinliği, deride kalma süresi ayarlanmaktadır. Bu ayarlamaları ve maksimum etkiyi sağlamak için CO2 lazer teknolojisi geliştirilerek ULTAPULSE lazer cihazları üretilmiştir, her CO2 lazer cihazı ile yukarıda bahsettiğim üstünlüklerin tümü elde edilememektedir. Ultrapulse özelliği ile Lazer ışınının deride verebileceği zarar minimuma indirilmiş ve hastanın iyileşme süresi oldukça kısaltılmıştır. Bu nedenle CO2 lazer cihazının konvansiyonel (klasik) şeklinden Fraksiyonel CO2 Lazer cihazlarına ve daha sonrada Fraksiyonel Ultrapulse CO2 özellikleri taşıyan son versiyon Lazer cihazlarına geçilmiştir ki aralarında iyileşme süresi, ağrı oluşumu, komplikasyonlar (istenmeyen etkiler) ve elde edilen başarı bakımından anlamlı farklar vardır.



Fraksiyonel CO2 Lazer Sonucu Ciltte Oluşan Değişiklikler Şunlardır.



CO2 lazer uygulaması sonrası ani olarak cilt altı kollajen liflerinde % 20-30 oranında kısalma meydana gelir. Sonraki 1-6 aylık süreçte ise cilt altında yeni kollajen oluşumu ve cilt altı bağ dokusunda yeniden düzenlenme meydana gelmektedir. Tüm bunların sonucu olarak cilt gençleşmesi adlandırılan ciltte gerilme, cilt üzerindeki çukurluklarda, kırışıklıklarda, lekelerde ve izlerde önemli ölçüde azalma meydana gelir. Ciltteki gözenekler daralarak cildin yapısı 10 yıl önceki gibi görünür.



Uygulama şekli ve sıklığı, iyileşme süresi



Fraksiyonel Lazer uygulaması çok ağrılı bir işlem değildir uygulama esnesında çok küçük iğne batmaları gibi hisler olur. Bu his anestetik kremler ile azaltılabilir. Genellikle genel ve lokal anesteziye ihtiyaç olmaz. Fraksiyonel CO2 lazer uygulaması sonrası pansuman gerekmez. Birkaç saat sonra kızarıklık ve şişlik başlar ve birkaç gün devam eder ve ardından ciltte 3 ila 7 gün süren yüzeyel pullanma olabilir. Fraksiyonel lazerin bu avantajı yapılan işlemin büyüklüğüne göre hastanın günlük yaşamına devam etmesine olanak sağlar. Fraksiyonel CO2 lazer sisteminde seans sayısı sorunun şiddetine göre ve uygulamanın gücü ve derinlik ayarlarına bağlı olarak değişmektedir. Her uygulama sonrası ortalama %30-40 kadar iyileşme beklenir. Hafif-orta derece kırışıklıklar ve izlerde 1-2 seans yeterli iken çok derin sivilce izleri ve derin kırışıklıklarda tedavi birkaç (2-4) seans olarak düzenlenir. Seansların sıklığı uygulama derinliğine göre değişir: tedavi yüzeysel uygulamalarda 1-1,5 ayda bir, derin uygulamalarda ise 2-3 ayda bir tekrarlanır.



Uygulama Öncesi Dikkat edilecek konular



Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar ve retinoid içeren ilaçları kullanılıyorsa bunlara bir süre ara vermek gerekebilir. Uygulama öncesinde son birkaç ay içerisinde cildi aşındırıcı dermabrazyon ve peeling gibi işlemler yapılmış olmamalıdır. Hastanın geçmişinde sık tekrarlayan herpes (uçuk) çıkarma öyküsü var ise mutlaka doktora bilgi vermeli, uygulama öncesi ilaç almalıdır.



Uygulama Sonrası Dikkat edilecek konular



CO2 Lazer uygulamasından hemen sonra ağrı, ödem ve kızarıklığı azaltmak için soğuk kompres uygulanmalıdır, bu uygulamanın ertesi günde sürdürülmesi tercih edilir. Uygulama sonrası ilk günden itibaren ciltte oluşabilecek kurumaları için cilt nemli ve temiz tutulmalıdır. Makyaj yapmaya başlama kişiye ve uygulama özelliklerine göre 3-5 gün sonra başlayabilir.CO2 Lazer uygulaması sonrasında ilk birkaç gün çok aşırı sıcak (sauna ) ve terlemeden, tozlu ortamlardan kaçınılmalıdır.



Hastanın cilt tipine ve çevre koşullarına bağlı olarak uygulama sonrası 2-4 hafta güneşe çıkmaktan kaçınılması ve güneş koruyucular kullanılması oldukça önemlidir. Peeling etkisi gösteren cilt soyucu

