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Lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!

Göz problemleri yaşayanlar gözlük ya da lens kullanarak günlük hayatlarını devam ettiriyorlar ancak gelişen teknolojiyle birlikte lazer tedavisi uygulamaları göz problemlerine çözüm oluyor. Peki lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar neler?

Lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!

Göz problemleri yaşayanlar gözlük ya da lens kullanarak günlük hayatlarını devam ettiriyorlar ancak gelişen teknolojiyle birlikte lazer tedavisi uygulamaları göz problemlerine çözüm oluyor. Peki lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar neler?

28 Mart 2018 Çarşamba 12:36
Lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!
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Yaşam kalitenizi gözlük ve lenslerden kurtularak arttırmak istiyorsanız siz de lazer tedavisini düşünüyorsunuzdur. Peki bu tedaviyle ilgili bilmeniz gerekenler ve doğru bilinen yanlışlar neler? Kulaktan dolma yanlış bilgiler ne yazık ki oldukça fazla.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca lazer tedavisi ile ilgili sorulara cevap veriyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı, gözün lazere uygun olup olmadığına ayrıntılı tetkik ve muayene sonrası karar verileceğini söylerken başka hastalıkların da kontrol edildiğini ve bağ dokusu hastalığı olanların göz yapısı uygun dahi olsa lazer tedavisi olamayacaklarını açıklıyor.

Lazer tedavisinin başarı oranının %95-98 arasında olduğunu ve bugüne kadar dünyada 30 milyonun üzerinde insanın lazer tedavisi olduğunu belirten Atmaca, lazer ile miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor. Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca’nın cevapladığı diğer sorular ise şu şekilde;

Lazer öncesi lenslerimi ne zaman çıkarmam gerekir?

İdeal olanı, lazerden 2 hafta (en az 10 gün) önce kontakt lens kullanmamaktır.

Lazer öncesi makyaj sorun olur mu?

Lazer tedavisi öncesi 5 gün kozmetik uygulamamalıyız.

Hamile iken lazer tedavisi yaptırabilir miyim?

Hormonal değişikliklerden dolayı göz derecelerimizde dalgalanma olabileceğinden hamilelik ve emzirme döneminde lazer işlemini kesinlikle önermiyoruz. Emzirme dönemi bittikten 2 ay sonra lazer olabilir gözlüklerinizden kurtulabilirsiniz.

Lazerden sonra numaram tekrar yükselir mi?

Çok az sayıda hastada numara yeniden yükselebilir. Fakat bu numaraların hiçbir zaman lazerden önceki numaramız kadar olması beklenmez. Örneğin; Gözünde 4 derece miyop olan bir kişinin 10 yıl sonra numarasının 1 derece artarak, 5 dereceye ilerleyeceğini farz edelim. Lazer sonrası numarası sıfırlanan bu kişinin 10 yıl sonra küçük bir ihtimalle 1 derece miyopu olabilir.

Lazer olanlar katarakt ameliyatı olamıyor mu?

Lazer gözümüzün en ön tabakası olan kornea tabakasına uygulanır. Göz içindeki saydam merceğin matlaşması ile oluşan katarakt hastalığına hiçbir etkisi olmamakla birlikte, ileride katarakt olduğunuzda rahatlıkla ameliyat olabilirsiniz.

Lazer sonrası renkli lens takabilir miyim?

Gözümüz tamamen iyileştikten sonra hijyen kurallarına dikkat ederek renkli kozmetik lensler kullanılabilir.

Lazer göz kuruluğu yapar mı?

İleri derecede göz kuruluğu olanlara lazer tedavisi önerilmez. Bunun dışında lazere bağlı oluşabilecek göz kuruluğu şikayetleri damlalar ile rahatlıkla tedavi edilir.

Anahtar Kelimeler:
Lazer TedavisiYrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca lMedical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları
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