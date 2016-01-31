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Lazer Liposuctionla Fazla Kilolardan Kurtulun

Lazer Liposuctionla Fazla Kilolardan Kurtulun

31 Ocak 2016 Pazar 20:50
Lazer Liposuctionla Fazla Kilolardan Kurtulun
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Lazer Liposuctionla Fazla Kilolardan Kurtulun

Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nazmi Bayçın, vücuttaki inatçı ve şekil bozucu yağlardan lazer liposuction ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Lazer liposuction hakkında açıklama yapan Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nazmi Bayçın, “Günümüzde lazer liposuction vücudumuzda fazlalık olup belirli bölgelerdeki görüntüyü oldukça bozan inatçı yağlardan kurtulmanın en modern yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gerçekleştirilen operasyon esnasında fazla yağlar ısıtılarak eritilir. Bunun için de lazer kanüllerinden faydalanılır. Lazerden elde edilen ısı aynı zamanda derinin daha pürüzsüz ve güçlü olmasını sağlayan kollajen üretimini de artırıcı yönde etki eder. Bu sayede daha ince, sıkı ve pürüzsüz bir vücut şekli elde edilir” dedi.

LAZER LIPOSUCTION HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?
Lazer liposuctionın hangi bölgelere uygulanabileceği hakkında da bilgi aktaran Opr. Dr. Nazmi Bayçın, “Bu operasyon vücuttaki çene, yüz, kalça, bel, iç ve dış uyluk gibi birçok bölgeye uygulanabilir. Bu yöntem erkeklerde göğüslerde biriken yağlardan kurtulmak için de en etkili yöntemdir. Klasik liposuction yöntemine göre çok daha az risk içerir. Bu nedenle çok hassas olan koltukaltı ve boyun gibi alanlara da uygulanmasında sakınca yoktur. Vücuttaki kol, kalça ve karın gibi yağların çok zor eridiği bölgelerde daha şekilli bir vücut isteyen bayanlar için kurtarıcı olmaktadır ve günden güne de kullanımı artmaktadır. Klasik liposuction yöntemine göre oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Lazer liposuction yönteminde ayrıca çok daha hassas çalışmak mümkün olabilmektedir. Az miktardaki birikmiş yağlar bile bu yöntemle ısıtılıp eritilebilmektedir. Bu sayede o bölge şekillendirilmiş olur. İşlem sonrasında uygulama yapılan bölgelerde meydana gelen şişlik ve morluklar çok daha az düzeyde oluşur. Kol bölgesi, uyluk, bel ve karın gibi alanlardan da vücudu şekillendirmek için yağ alınması mümkündür. Bu sayede dokular daha atletik ve kaslı bir yapıya sahip olur” diye konuştu.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?
Bu yöntemin kimler için daha uygun olduğu konusunda ise Dr. Bayçın şu bilgileri verdi:
“İnsan vücudunda belirli bölgelerde biriken bazı yağ dokuları vücut şekline oldukça bozucu etkiler yaparlar. Bunlar spor ya da diyetle eritilemez. Vücuttaki bu inatçı ve şekil bozucu yağları almak için lazerle ısıtarak eritmek oldukça faydalı bir yöntem olarak insanlara çözüm sunar. Bu uygulama aslında bölgesel olarak zayıflamak isteyen insanlara da başarı ile uygulanabilir. Vücutlarında sadece belirli bölgelerde inatçı yağlanmalar olan kişilere bu yöntemin uygulanması oldukça sağlıklıdır. Kilolu olan ve tüm vücutları eşit biçimde bu yağ fazlalıklarını barındıran insanlar için lazer liposuction yöntemi uygun bir çözüm yolu değildir. Bu yöntem bir kilo vermek aracı olarak kullanılamaz. Bu yöntemin amacı bölgesel inatçı yağları eritip alarak vücudumuzu şekillendirmektir. Bu yöntem uygulanırken işlem yapılacak bölge sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak lokal ya da genel anestezi uygulanır. Genel olarak çalışma mantığı fazla olan yağların lazer ışınları yardımıyla eritilmesi ve bunların çok ince bir kanül yardımı ile dışarı alınması şeklindedir. Lazer ışını ile yağlar parçalandığı için oradan almak çok daha kolay olmaktadır. Bununla birlikte lazer ışınları sadece yağları parçalamazlar; aynı zamanda buradaki kollajen ve elastan üretimini de ciddi oranda arttırarak cildimizin çok daha sıkı ve güçlü olmasını da sağlar. Bu nedenle de klasik liposuction yöntemine göre çok daha fazla talep görmektedir.” 
Son Güncelleme: 31.01.2016 22:55
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