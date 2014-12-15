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Kuruyemişin Yararları Saymakla Bitmiyor

Çerez tabaklarında bir araya geldiklerinde oldukça iştah kabartan kuruyemişlerin kilo yapıcı özelliğine karşın sağlık açısından önemli yararları da bulunuyor.

Kuruyemişin Yararları Saymakla Bitmiyor

Çerez tabaklarında bir araya geldiklerinde oldukça iştah kabartan kuruyemişlerin kilo yapıcı özelliğine karşın sağlık açısından önemli yararları da bulunuyor.

15 Aralık 2014 Pazartesi 17:29
Kuruyemişin Yararları Saymakla Bitmiyor
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Kuruyemişin Yararları Saymakla Bitmiyor

Çerez tabaklarında bir araya geldiklerinde oldukça iştah kabartan kuruyemişlerin kilo yapıcı özelliğine karşın sağlık açısından önemli yararları da bulunuyor.

Uzmanlardan alınan bilgilere göre, beyaz leblebi mide suyunu çekmede birebir olduğu gibi zayıflamak isteyenler için açlıklarını bastırmada da ideal bir gıda olarak tanımlanıyor. Adapazarı tarafında yetiştirilen iç kabak çekirdeği ise, prostat hastaları ve bağırsağında tenya bulunanlar tarafından aç karnına tüketildiğinde oldukça faydalı oluyor. Aç karnına bir-iki adet yenmesi tavsiye edilen acı badem, şeker hastalarına fayda sağlarken, üryani erik, kabuğu soyulmuş incir ise bağırsakları yumuşatıyor. Siyah üzüm, kan yapıcı özelliği nedeniyle çocuklara ve hanımlara iyi gelirken, kayısı ise karaciğer için oldukça faydalı bir meyve olarak gösteriliyor.

Kuruyemişler stresi bastırmakta yardımcı olduğu gibi sigarayı bırakan insanlar için de oyalayıcı rol üstleniyor. Ancak sigara yerine kuruyemişi tercih edenlerin, kilo sorununa herkesten çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'den, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok Arap ülkesine önemli oranda kuruyemiş ihraç edilirken en kaliteli fıstığın, Silifke, Anamur ve Osmaniye'de; bademin, Siirt ve Datça'da; sarı leblebinin, Manisa-Kula, Çorum, Kütahya-Tavşanlı; beyaz leblebinin Denizli-Tavas'ta; fındığın, Giresun-Bulancak ve Ordu'da; kabak çekirdeğinin, Edirne'de; ay çekirdeğinin, Kayseri ve Erzurum'da; Antepfıstığının ise Gaziantep ve Siirt'te üretildiği belirtiliyor. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 17:31
Anahtar Kelimeler:
Kuruyemişin Yararları Saymakla Bitmiyor
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