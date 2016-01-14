Kulak Kirine Kesin Çözüm

Çocuk doktoru Dr. Hill'e göre, kulağı alkol ve sirkeden oluşan bir karışım ile temizlemek en mantıklısı. Kulağa birkaç damla damlatılmasının ardından kulak kirinin daha çabuk dışarı çıkacağı iddia ediliyor.





DIŞ KULAKTAKİ CİLT YAPISI ÇOK HASSAS

Dış kulakta bulunan ve çok hassas bir cilt yapısı olan serümen denilen madde aynı zamanda bölgeyi dış etkilerden ve böceklerden de koruyor. Kulak çubuğu ile kulağı temizlemek ise bu serümen denilen kulak sıvısını ileri itiyor ve burada sertleşmesine, bakteri olmasına neden oluyor.







Yüzücülerin sürekli kulaklarında sorun yaşamasının nedeninin ise kulaklarını koruyacak kadar sıvının kalmaması nedeniyle olduğunu belirten Dr. Hill, kulağın dış yüzeyinin haftada 1 temizlenmesinin kulak temizliği için yeterli olduğunu ve bu kulak mumunun alınmaması gerektiğini söylüyor.









.....................