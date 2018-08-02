Kulak çubuklarındaki büyük tehlike!

KİRİ TEMİZLEMEK İÇİN KULAK ÇUBUĞU KULLANMAK ÇOK YANLIŞ!

KBB Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bolulu, suyla sık sık temasın kulak tıkanıklığına da sebep olduğunu söyledi. Bolulu, kulak tıkanıklığına kulak kirinin neden olmadığını hatırlatarak, "Kiri temizlemek için kulak çubuğu kullanmak çok yanlış. Kulak çubukları dış kulak yolunu zedeleyebilir, enfeksiyonlara neden olabilir hatta kulak zarının delinmesine bile sebep olabilir" dedi.

KİR OLUŞUMUNA NEDEN OLUR

Odyoloji Bölümü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bolulu, kulak kirinin vücudumuzun oluşturduğu bir salgı olduğunu hatırlattı. Kulak çubuğu kullanımı için uyarılarda bulunan Bolulu, "Kulak çubukları salgıları içeri iterek birikmesine ve kir oluşumuna neden olur" diye konuştu.

HALK ARASINDA...

Halk arasında kulak yıkanmasının alışkanlık yaptığı algısını da vurgulayan Bolulu, "Kulak kirinin oluşmasına neden olan koşullar devam eden birisinde kulak temizliğini takiben yeniden kir oluşumu kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda hazırlayıcı koşulları bir kenara koyup sorumluluğu kirin temizlenmiş olmasına atmak kolaycılık olur. Yıkandığımız için kirlenmiyoruz, kirlendiğimiz için banyo yapıyoruz" diye konuştu.

KULAĞI SUYLA YIKAMAK BİR SEÇENEK...

Kiri temizlemek için farklı seçenekler olduğunu belirten Bolulu, "Kulağı suyla yıkamak bir seçenek. Ayrıca vakumla kiri çekmek, minik kanca benzeri aletlerle kiri temizlemek de bu işin bir parçası. Dikkat ederseniz biz kiri bahsederiz, kulak yıkamaktan değil.

Yıkama da bir seçenek. Başka türlü temizleyemediğimiz kirleri gerekirse yıkarız, ama kulak ağrısı olan ve kulak zarında delik olanlarda yıkama yapmayız. Aslında hasta için o anda hangisinin uygun olduğuna hekimin tecrübesi karar verdirtecektir" dedi.

KİR OLUŞUMU

Kulak tıkanıklığına birkaç gün sabredilmesi gerektiğinin altını çizen Bolulu, "Günlük yaşantınız etkileniyorsa bir KBB Uzmanı'na başvurmak gerekiyor. Ayrıca tıkanıklık nedenlerinden birisi kir oluşumu ama tıkanıklık yapan tek neden kir değil, başka birçok hastalık olabileceğini de hatırlatmak lazım" diye konuştu.