Kulak çubuğu kullananlar dikkat! ‘Yanlış ve tehlikeli’

Kulak çubuğu kullananlara önemli uyarılarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Kulak çubukları hemen hemen hepimizin her gün kullandığı ürünlerden bir tanesidir. Ancak kulak çubuklarının kulağın içine sokulmasının yanlış ve tehlikeli olduğunu belirtmek isterim. Özellikle doğru kullanılmadığı takdirde, bilinçsizce derinliklere sokularak temizlenmesi, mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına kadar birçok hastalığa yol açabilmektedir. Unutmayın ki; kulağımız doğal yapısı gereği kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Üstelik kulak kirleri sanılanın aksine kulağımız için faydalıdır. Ama kulak çubuğu ile bu faydalı kirlere müdahalede bulunarak kendi kendimize kötülük yapıyoruz. Bunun dışında kişi de işitme kaybı, çınlama ve baş dönmesi gibi bir takım yakınmalar görülebilir. Bunun için mutlaka uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir” dedi.