Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Kasım 2017 Cuma 20:03

Kulak Çınlamasının 9 Sebebi

Prof. Dr. Mete Kıroğlu, kulak çınlamasının muhtemel sebeplerini sıraladı. Kıroğlu, çınlamanın en büyük sebebinin ise yüksek ses olduğunu belirtti. İşte kulak çınlamasının diğer sebepleri...

Kulak Çınlamasının 9 Sebebi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Kulak Çınlamasının 9 Sebebi
Prof. Dr. Mete Kıroğlu, kulak çınlamasının muhtemel sebeplerini sıraladı. Kıroğlu, çınlamanın en büyük sebebinin ise yüksek ses olduğunu belirtti. İşte kulak çınlamasının diğer sebepleri...

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Kıroğlu, ‘tinnitus’ olarak bilinen kulak çınlamasının hafife alınmamasını istedi.

Küçük kulak kiri, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri, denge veya işitmeyi sağlayan sinirdeki bir tümörün kulak çınlamasına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mete Kıroğlu, “Kulak çınlaması sürekli olduğunda kişinin hayatı çok olumsuz etkilenebilir. Her kulak çınlamasının farklı nedeni olabilir. Bu yüzden çınlamanın gerçek nedenini bulmak çok önemlidir” dedi.

EN ÖNEMLİ SEBEBİ YÜKSEK SES!

Geçici ve kalıcı kulak çınlamasının oluşabileceğini aktaran Prof. Dr. Mete Kıroğlu, şunları kaydetti:

“Alerji, yüksek veya düşük tansiyon, şeker hastalığı, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, bazı romatizma ilaçları, bazı antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar da tinnitusa neden olabilir. Tinnitus çoğunlukla işitme sinirlerinin uçlarında meydana gelen hasarlardan ötürü gelişir. Bu sinir uçlarının sağlıklılığı doğru ve kesin duymayı sağlar. Bunlarda meydana gelecek bir hasar işitme kaybı ve tinnitusa yol açar. Günümüzde yüksek ses tinnitus’un muhtemelen en sık rastlanan nedenidir. Tinnitusa karşı çoğu kez özel bir tedavi yoktur. Çınlamanın gerçek nedeni bulunursa ortadan kaldırmaya yönelik ilaç veya işitme cihazları gibi çeşitli tedaviler uygulanabilir. Kulak çınlamasına karşı çok sesli ortamlardan uzak durulması ve stereo kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlenilmemesi gerek. Kan basıncını sürekli kontrol ettirin. Fazla tuz, dolaşım sisteminizi bozacağı için tuz alımını kısıtlayın. Tuzlu yiyeceklerden uzak durun ve yemeğinize tuz eklemeyin. Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durun. Kan akımınızı düzenleyen günlük egzersizleri ihmal etmeyin. Kulak çınlaması olumsuz etkisine karşın sağır olmanıza neden olmaz. Kulak çınlaması için mutlaka uzman bir doktordan yardım alın.”


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Migren Hastalarına Müjde! Migren Hastalarına Müjde!
AIDS Tedavisinde Yeni Büyük Çalışma: ‘Küresel’ Etkili Aşı AIDS Tedavisinde Yeni Büyük Çalışma: ‘Küresel’...
17 Yıllık Şeker Hastalığından Ameliyatla Kurtuldu! 17 Yıllık Şeker Hastalığından Ameliyatla Kurtuldu!
Gözlerinizi Aşırı Ovalamayın! Gözlerinizi Aşırı Ovalamayın!
Zayıf Olmak Sağlıklı Beslenmek Anlamına Gelmiyor! Zayıf Olmak Sağlıklı Beslenmek Anlamına Gelmiyor!
Reflüye Karşı Alınması Gereken 7 Önlem! Reflüye Karşı Alınması Gereken 7 Önlem!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Migren Hastalarına Müjde!

Haberi Oku