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Kronik rahatsızlığı olanlar gribe dikkat

Edirne’nin Keşan ilçesinde Uzman Doktor Ragıp Taş, diyabet, koah ve kalp hastalarını grip aşısı vurulmaları konusunda uyararak, "Kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalı" dedi.

Kronik rahatsızlığı olanlar gribe dikkat

Edirne’nin Keşan ilçesinde Uzman Doktor Ragıp Taş, diyabet, koah ve kalp hastalarını grip aşısı vurulmaları konusunda uyararak, "Kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalı" dedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:14
Kronik rahatsızlığı olanlar gribe dikkat

Sonbaharın geldiğini dile getiren Taş, “Hava birdenbire soğudu. Mevsim geçişlerinde kendimizi korumamız gerek. Yediklerimize, içtiklerimize ve hareketli yaşama dikkat etmeliyiz. Mevsim gereği artık daha dikkatli olmamız gerek. Soğuğa karşı efelik olmaz. Giyimimize dikkat etmeliyiz. Sağlık problemleri olan vatandaşlarımız var. Diyabet hastaları, koah hastaları, kalp hastalarının vücut direnci daha düşük oluyor. Bu nedenle gribe daha kolay yakalanabilirler. Kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalı. Zamanı geldiğinde bu hastalarımızın grip aşısı vurdurmasında fayda var” diye konuştu.

“Herkesin grip aşısı vurulmasına gerek yok”

Herkesin grip aşısı vurdurması gerekmediğini belirten Ragıp Taş, “Grip akciğer yetmezliğine sebep olarak ölümle sonuçlanabiliyor. Aşının %100 koruyuculuğu yok. Belli bir derece etkili oluyor. Hafif şekilde atlatılmasını sağlıyor” dedi.

“Gribe yakalananlar iyi beslenerek, dinlenmeli”

Gribe yakalananların iyi beslenerek, dinlenmesi gerektiğini ifade eden Taş, şöyle devam etti: "Griple ilgili verilen ilaçlar destekleyici. Ağrıları azaltır ama tedavi edici özellikleri yoktur. Beslenme konusunda mevsimsel yiyecekler tüketilmeli. Yeteri kadar et, süt, yumurta ve bal tüketilmeli. Turunçgiller bu mevsimde ağırlıklı. C vitamini tüketmekte fayda var. Aşırıya kaçılmamalı. İbni Sina’nın bir sözü var; şifa hazımdadır." 

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