banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95576
ALTIN
191.977
DOLAR
4.8843
STERLİN
6.4149
EURO
5.7002
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Bilerek almış
BİLEREK ALMIŞ
banner282

"Kozmetik ürünler kanser yapıyor’ iddiası doğru değil"

Yapılan araştırmalara göre meme kanseri vakasında ciddi artışlar gözlendiği belirtiliyor. Birçok sebebe bağlanan bu artışın sebeplerinden biri olarak da kozmetik ürünlerin kullanımının artması gösteriliyor.

"Kozmetik ürünler kanser yapıyor’ iddiası doğru değil"

Yapılan araştırmalara göre meme kanseri vakasında ciddi artışlar gözlendiği belirtiliyor. Birçok sebebe bağlanan bu artışın sebeplerinden biri olarak da kozmetik ürünlerin kullanımının artması gösteriliyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:16
"Kozmetik ürünler kanser yapıyor’ iddiası doğru değil"

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selin Kapan, “ ‘Kozmetik ürünler kanser yapıyor’ iddiası yıllardır konuşulan bir konu. Kozmetik ürünlerin içeriğinde bulunan ‘paraben’ adlı maddeden dolayı bu iddialar ortaya atılıyor. Ayrıca yine bu ürünlerde bulunan koruyucu katkı maddeleri, ambalaj ve kutularında bulunan BPA’lar elbette insan sağlığına zararlı maddeler. Ancak yapılan deneysel çalışmalar ve araştırmalarda bu konuda tam olarak kanıtlanmış bir şey yok” dedi.

“TEKNOLOJİ GELİŞTİ, TEŞHİS KOLAYLAŞTI”

Meme kanserinin, meme dokusunun en yoğun olduğu dış-üst katmanda oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kapan, “Deodorant gibi kozmetik ürünlerin bu bölgeye yakın olarak kullanılması, doğal olarak akıllarda böyle soru işaretlerine sebep oluyor. Öte yandan gelişmişlik düzeyiyle kozmetik ürünler kullanımının artması da, gelişmiş ülkelerde meme kanseri vakasının artışıyla paralel olarak bir şüphe yaratıyor haliyle. Ancak gelişmişlik hususunda göz önünde bulundurulması gereken bir konu daha var: Günümüzde görüntüleme teknolojisi çok gelişti” şeklinde konuştu.

Bu teknolojinin gelişmiş ülkelerde daha ulaşılabilir bir hal aldığını ifade eden Prof. Dr. Kapan, “Dolayısıyla meme kanserinin teşhis edilmesi eskiye nazaran daha kolaylaştı. Eskiden bir hasta meme kanseri olduğunu dahi bilemeden yaşamını yitirirken, bugün aynı bulgulara sahip bir hastaya, bu teknikler sayesinde rahatlıkla meme kanseri teşhisi koyabiliyoruz. Biraz da bu nedenle meme kanseri vakaları 45 yaş üstü kadınlarda görülürken artık 20’li yaşlara kadar indi. Çünkü hem yaşam süremiz uzadı ve gelişen görüntüleme teknikleri sayesinde benzer bir hastalığın taramasını yaparken meme kanserini de yakalayabiliyoruz” dedi.

KADINLARDA ÇOK DAHA FAZLA GÖRÜLÜR”

Meme kanserinin yüzde 70 oranında ‘kadınlık hormonu’ olarak bilinen östrojen hormonu esaslı bir kanser türü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kapan, “Bu nedenle meme kanseri, kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla görülür. 100 kadın vakaya karşılık 1 erkek vaka görülür diyebiliriz” dedi.

“GENETİK YATKINLIK DA ÖNEMLİ BİR ETMEN”

Meme kanserinin gelişmesindeki temel faktörleri ‘hiç doğum yapmama veya geç doğum yapma ve az emzirme’ olarak özetleyen Prof. Dr. Kapan, “Endüstriyel etkenler, sentetik ürünlerin kullanımının artması, çevre kirliliği gibi etmenler de çevresel faktörlerdir. Ancak çok çocuk sahibi olanlarda da meme kanseri görülebiliyor. Ayrıca genetik yatkınlık da önemli bir etmen. Meme kanseri vakalarının yüzde 9’unda genetik yatkınlık söz konusu oluyor. Ailede bir veya birden fazla 35 yaş altı kişilerde meme kanseri görülmesi, eş zamanlı rahim kanseribulunması veya ailede erkek meme kanseri bulunması durumlarında, hastada erken yaşta meme kanseri gözüktüğünde, her iki taraflı meme kanseri saptandığında genetik tarama yapılması gerekir” şeklinde konuştu. 

“HER KADIN AYDA EN AZ BİR KERE KENDİSİNİ MUAYENE ETMELİ”

Yapılan araştırmalara göre 2015 yılında 27 bin kadının kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklayan Prof. Dr. Kapan, “Bu 27 bin kadından 4 bini meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, 20 yaş üstü her kadının ayda en az bir kere meme kanseri açısından kendisini muayene etmesi gerektiğini ifade ediyor. Yılda bir kez doktor muayenesi,  40 yaş üstü kadınlar için de yılda bir kez mamografiöneriyor. Bu önerilere uyulduğunda meme kanserinden hasta kaybı yüzde 30 oranında azaltılmış oluyor” dedi.

‘Kendi kendini muayene’ işleminin detaylarını da aktaran Prof. Dr. Kapan konuşmasına şöyle devam etti:

 “20 yaş üstü her kadın, âdet gördüğü sürece, menstrual dönemin bitiminden 4 ilâ 5 gün sonra ellerinin iç tarafıyla her iki memenin arka göğüs duvarına bastırarak küçük dairesel hareketlerle kendi meme muayenelerini yapabilirler. Bunu düzenli olarak yaptıklarında kendi meme haritalarını kolaylıkla çıkartabilirler. Memede fark edilen her kitlenin kanser anlamına gelmiyor. Burada önemli olan o kitlenin boyutu, şekli, sabit ve ya hareketli bir şekilde olup olmadığıdır. Memelerde görülen ‘kist’ dediğimiz su dolu, küçük kitleler genellikle iyi huylu kitlelerdir. Fakat her durumda meme konusunda deneyimli cerrahi uzmanına danışmak şarttır. Memede kanlı akıntı, meme başı çekilmesi, portakal kabuğu görünümü meme kanserinin ileri evrelerdeki belirtileridir. Meme kanserinin ilk belirtisi ağrısız 1-2 santimetrelik kitlelerdir. Bu kitlelerin oluşumu da 1-2 yıla tekabül eder.”

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiğ fındığın bilinmeyen faydaları!
Çiğ fındığın bilinmeyen faydaları!
Haftada 10 saat egzersiz ömre 10 yıl katıyor
Haftada 10 saat egzersiz ömre 10 yıl katıyor
Bir cep telefonu bağımlısının itirafları
Bir cep telefonu bağımlısının itirafları
Tükenmişlik sendromu nedir?
Tükenmişlik sendromu nedir?
Çocuklarda duruş bozukluklarına dikkat
Çocuklarda duruş bozukluklarına dikkat
İyi uykunun sırrı gece yenen yumurtada
İyi uykunun sırrı gece yenen yumurtada
Dikkat! Doktorlar uyarıyor...
Dikkat! Doktorlar uyarıyor...
Kanserden koruyan 10 öneri
Kanserden koruyan 10 öneri
Hepatit C tarihe karışacak!
Hepatit C tarihe karışacak!
Diş eksiği olanlara kötü haber
Diş eksiği olanlara kötü haber

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim