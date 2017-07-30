Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Temmuz 2017 Pazar 09:29

Kötü Kokudan Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?

Kötü Kokudan Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?

Kötü Kokudan Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Tepeden tırnağa iyi görünmenin ihmal edilemez bir kuralı varsa o da hiçbir şekilde hem vücut hem de ağız olarak kötü kokmamak ve ferah bir nefese sahip olmak.

Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, "Taze bir nefes, beyaz dişler ve sağlıklı diş etleri için büyük bir rahatlama sağlayan dental spa ile hastalar tek bir paket ile diş taşı temizliği, diş eti tedavisi ve bakımı, plak temizliği ve beyazlatma uygulamasından yararlanabiliyor" dedi.

ÜÇ AŞAMALI AĞIZ BAKIMI
Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan diş ve diş etlerinde rahatlama, güvenle ve özgürce gülümsemeyi beraberinde getiren Dental SPA paketlerinde 'Diş Taşı Temizliği', 'Diş Eti Tedavisi' ve 'Diş Beyazlatma'dan oluşan üç aşama bulunduğunu belirtti.

İlk aşama da öncelikle diş taşları temizlenir. Temiz ve ferah bir ağız için diş taşı temizliği olmazsa olmaz. Aslında ağız kokusunun en önemli sorumlularından biri, diş taşıdır. 6 ayda bir yaptıracağınız temizliğin ne kadar çok şey fark ettirdiğini hemen göreceksiniz.

Daha sonraki aşamada, diş eti tedavisi ve plak temizliği yapılır. Dişi bütünüyle sarmalayan diş eti dokusunun görünüşü en az dişlerin görünümü kadar estetik açıdan mühim bir ayrıntıdır. Bu nedenle diş eti cebi özel solüsyonlarla yıkanarak bu bölgedeki tartar ve plak tamamen uzaklaştırılır. Diş etlerine yapılan masaj ile de hem ölü dokular temizlenir hem de diş etlerinin ferahlaması sağlanır.

Son aşama da ise dişlere beyazlatma tedavisi uygulanır. Hasta tedavinin sonunda ağzındaki ferahlamayı çok rahat hissedebilmekte ve beyaz bir gülüşe sahip olmaktadır.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş Çarpmasına Dikkat! Güneş Çarpmasına Dikkat!
Her Yıl 20 Milyon Kişi Bu Hastalığa Yakalanıyor Her Yıl 20 Milyon Kişi Bu Hastalığa Yakalanıyor
Havuza Girenler Dikkat Havuza Girenler Dikkat
Düzenli Alkol Kullanımı Diyabet Riskini Azaltıyor Düzenli Alkol Kullanımı Diyabet Riskini Azaltıyor
Kulak Çubukları Enfeksiyon Riskini Artırıyor Kulak Çubukları Enfeksiyon Riskini Artırıyor
Antibiyotiği Böyle Almak Çok Zararlı Antibiyotiği Böyle Almak Çok Zararlı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Güneş Çarpmasına Dikkat!

Haberi Oku