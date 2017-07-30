Kötü Kokudan Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?

Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, "Taze bir nefes, beyaz dişler ve sağlıklı diş etleri için büyük bir rahatlama sağlayan dental spa ile hastalar tek bir paket ile diş taşı temizliği, diş eti tedavisi ve bakımı, plak temizliği ve beyazlatma uygulamasından yararlanabiliyor" dedi.Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan diş ve diş etlerinde rahatlama, güvenle ve özgürce gülümsemeyi beraberinde getiren Dental SPA paketlerinde 'Diş Taşı Temizliği', 'Diş Eti Tedavisi' ve 'Diş Beyazlatma'dan oluşan üç aşama bulunduğunu belirtti.İlk aşama da öncelikle diş taşları temizlenir. Temiz ve ferah bir ağız için diş taşı temizliği olmazsa olmaz. Aslında ağız kokusunun en önemli sorumlularından biri, diş taşıdır. 6 ayda bir yaptıracağınız temizliğin ne kadar çok şey fark ettirdiğini hemen göreceksiniz.Daha sonraki aşamada, diş eti tedavisi ve plak temizliği yapılır. Dişi bütünüyle sarmalayan diş eti dokusunun görünüşü en az dişlerin görünümü kadar estetik açıdan mühim bir ayrıntıdır. Bu nedenle diş eti cebi özel solüsyonlarla yıkanarak bu bölgedeki tartar ve plak tamamen uzaklaştırılır. Diş etlerine yapılan masaj ile de hem ölü dokular temizlenir hem de diş etlerinin ferahlaması sağlanır.Son aşama da ise dişlere beyazlatma tedavisi uygulanır. Hasta tedavinin sonunda ağzındaki ferahlamayı çok rahat hissedebilmekte ve beyaz bir gülüşe sahip olmaktadır.