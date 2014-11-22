Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kontrolsüz diyabet gözden de vuruyor

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre kontrol altında tutulamayan diyabetin en önemli sonuçlarından biri de körlük

Kontrolsüz diyabet gözden de vuruyor

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre kontrol altında tutulamayan diyabetin en önemli sonuçlarından biri de körlük

22 Kasım 2014 Cumartesi 22:44
Kontrolsüz diyabet gözden de vuruyor
banner238
Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre kontrol altında tutulamayan diyabetin en önemli sonuçlarından biri de körlük. 15 yıldır diyabet hastası olan kişilerin yaklaşık %75'ini etkileyen göz hasarı bulanık görme ile başlıyor ve zamanında teşhis edilmezse körlüğe kadar varan görme kayıplarına yol açıyor.

İstanbul'da düzenlenen 14. Retina Akademisi Kongresi'nde konuştuğumuz Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bora Eldem diyabet hastalarının hiçbir şikayeti olmasa bile yılda en az bir defa göz dibi muayenesi yaptırması gerektiğini belirterek, “Erken tanı ve tedaviye yeni katılan anti-VEGF ilaçlarla, diyabetik retinopati adını verdiğimiz hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor ve görmede artış sağlanabiliyor” dedi.

ERKEN TEŞHİS EDİLEMİYOR

Retina hastalıklarının ülkemiz için önemli bir problem olduğunu söyleyen Eldem, şöyle devam etti: “Türk toplumunun yaşlanması ile giderek artan oranda gözüken sarı nokta hastalığı ve ülkemizde yaklaşık %14'lük bir görülme sıklığına sahip diyabetin yol açtığı görme kaybı, göz sağlığımızı tehdit ediyor. Ne yazık ki, körlüğe sebep olan bu hastalıkların belirtileri çok önemsenmediği için erken teşhis edilemiyor ve hastalar bize gözlerinde geri dönülmez hasarlar meydana geldiğinde ulaşıyorlar”

UÇUŞAN NOKTACIKLAR

Diyabetin henüz belirti vermediği dönemde de göze zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Eldem, gözden gelen sinyallere karşı uyanık olunması gerektiğini belirterek, diyabetik retinopatinin belirtilerini şöyle sıraladı:
-Bulanık ve çift görme
-Gözde yanıp sönen ışıklar
-Koyu renkli ve uçuşan noktalar
-Gözlerde ağrı ve şişkinlik hissi
-Baktığınız alanın kenarlarında görme kaybı

DÜZ ÇİZGİLERİ KIRIK GÖRÜYORSANIZ

50 yaş üzerinde her 4–5 kişiden birisinde, 85 yaşında ise her iki kişiden birisinde sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu belirtilerinin görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Eldem,  “Bazen bir gözde ileri derecede görme kaybı olduğu halde öteki göz yıllarca sağlam kalabilmektedir. Ancak her iki göz birden etkilenirse okurken veya çalışırken zorluk hissedilmeye başlanır. Hastalığın ilk belirtilerinde kişi düz çizgileri yamuk görmeye başlar. Örneğin pencere camına ya da televizyona bir göz kapatılıp diğeriyle bakıldığı zaman, camın ya da televizyon camının kenarının eğri görülmesi, ilk belirti olarak anlaşılmalıdır. Hastalığın diğer belirtileri arasında merkezde siyah nokta görme ve görmede bulanıklık yer almaktadır” dedi.

KÖRLÜĞE KÖK HÜCRE

Daha önce tek tedavisi lazer olan retina hastalıklarında şu anda göz içine yapılan iğne tedavileri ile görme kaybının durdurulduğunu ve erken teşhis edilip tedaviye başlandığında, kaybedilen görmenin belirli oranda geri getirildiğini belirten Prof. Dr. Eldem, “Anti VEGF tedaviyi 1-2 ay aralıklarla tekrarlamak gerekiyor bu nedenle daha uzun etkili tedavi yöntemleri arayışları devam ediyor. Gen tedavileri ve kök hücre tedavileri de bunların içinde yer almaktadır. Öncelikle genç ve yaşlılarda görülen sarı nokta hastalığı ve tavuk karası hastalığında denenmektedir” dedi.
Anahtar Kelimeler:
DiyabetSihhatSağlıkGözSon Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim