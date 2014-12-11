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Koltuk Altı Ter Kokusu Ciddi Bir Sorun

Dermatoloji Uzmanı Dr Şerafettin Saraçoğlu özellikle Kol altı terlemesi sonucu oluşan kokuların birçok insan için ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Koltuk Altı Ter Kokusu Ciddi Bir Sorun

Dermatoloji Uzmanı Dr Şerafettin Saraçoğlu özellikle Kol altı terlemesi sonucu oluşan kokuların birçok insan için ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

11 Aralık 2014 Perşembe 18:34
Koltuk Altı Ter Kokusu Ciddi Bir Sorun
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Koltuk Altı Ter Kokusu Ciddi Bir Sorun
Dermatoloji Uzmanı Dr Şerafettin Saraçoğlu özellikle Kol altı terlemesi sonucu oluşan kokuların birçok insan için ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.


Elit Polikliniği Danışman hekimlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr Şerafettin Saraçoğlu, bu tür sorunların tedavisinde elektromanyetik alan tedavisi yöntemi ile kalıcı çözümlere ulaşmanın mümkün olabildiğini söyledi. Kol altında iki farklı ter bezi bulunduğunu, bunlardan birinin Ekrin diğeri Apokrin ter bezleri olduğunu anlatan Dr Şerafettin Saraçoğlu, "Ekrin ter bezleri vücudun diğer bölgelerindeki gibi ter sıvısı salgılarken apokrin bezler farklı bir sıvı salgılar. Bu yüzden derimizde yaşayan konakçı bakterilerin üremeleri sonucu oluşan atıklar ise koku oluşumuna neden olur. Ekrin salgı ile de bu koku dış ortama daha fazla salgılanmaktadır. Dünyada yeni geliştirilen ve ülkemize henüz yeni gelmiş bir cihazla yapılan kol altı terleme tedavisinde bu ter bezleri seçici olmayan bir yöntemle tamamen yok edilmektedir. Bu durumda ortamda koku oluşturacak salgı üretilmediğinden kol altı terlemesiyle beraber koku sorunu da tedavi edilmiş olmaktadır. Koltuk altı terlemesine ve kokusuna yönelik bugüne kadar yapılan yöntemlerin tam aksine, elektromanyetik alan tedavisi ile uygulanan bu yöntem hakkında yapılan çalışmalar sonucunda bir seanslık uygulamada bile terlemede yüzde 80, koku sorununda ise yüzde 93 oranında başarı yakalanmıştır" diye konuştu.

Dr.Saraçoğlu son olarak 'gerek özel gerek sosyal hayatında bu tür sorunlardan şikayeti olan kişilerin iyi bir hekim tarafından sıkıntılarından kurtulabileceğini' belirtti. 

Son Güncelleme: 11.12.2014 18:36
Anahtar Kelimeler:
Koltuk Altı Ter Kokusu Ciddi Bir Sorun
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