Koltuk Altı Spreyi Kullananlar Dikkat!

Uzmanlar ter önleyici roll on, deodorant ve spreylerde bulunan alüminyumun neden olabileceği tehlikelere dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, zararlı olabilecek bileşenlerin mevzuatla yasaklandığını belirterek piyasada zararlı içeriği bulunmayan ürünlerin mevcut olduğunu açıkladı





Türk Dermatoloji Derneği (TDD) Üyesi Prof. Dr. Meltem Önder, vücudun bağışıklık sisteminde etkin olan lenfler açısından koltuk altı bölgesinin önem taşıdığını söyledi.



Koltuk altı temizliği yapılırken bölgenin tahriş edilmemesine, enfeksiyon riskinin engellenebilmesi için sivilce ya da beze oluşmamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Önder, terin kontrol altında tutulması için kullanılan roll on ve spreylerin kullanımında da dikkatli olunması gereğine dikkat çekti.



Önder, bu ürünlerin bir kısmının bilim adamları arasında meme kanserine neden olabildiği yönünde tartışmalara yol açan "alüminyum" içerdiğini anlatarak "Alüminyumun kanser yaptığına ilişkin şu ana kadar kesin kanıt yok. Direkt kanser yapıcı etkisi henüz kanıtlanmış değil. Belki tıraştan hemen sonra bu ürünlerin kullanımından kaçınılmalı. Çünkü ciltte kesikler olduğu için tahrişi artırabilir" diye konuştu.



Ürünlerin genellikle akşam uygulanması ve sabah duş alınması önerisinde bulunduklarını dile getiren Önder, ideal olanın gün içinde herhangi bir ürün kullanılmadan su ile temizliğin yapılması olduğunu söyledi.



Önder, içeriğinde alüminyum bulunmayan kozmetik ürünlerin de olduğunu ifade ederek "Bizim tavsiyemiz mümkün olduğunca kimyasal içeriği az olan, marketlerden ziyade eczanelerden dermatologların önerdiği ürünlerin temin edilerek kullanılmasıdır" dedi.





'ALTERNATİFLERİ VAR'



Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Nacar da Ulusal Kozmetik mevzuatının, Avrupa Birliği'nin kozmetiklerle ilgili tüzüğüyle uyumlu olduğunu söyledi.



Alüminyum ve tuzlarının, kozmetik ürünlerde ter önleyici, emici, büzücü, opaklaştırıcı, renklendirici, kıvam verici, diş plaklarının oluşumunu önleyici gibi kullanımlarının mevcut olduğunu dile getiren Nacar, şunları belirtti: "Kullanıldığı ürün grupları ise ter önleyici roll onlar, deodorantlar, ağız bakım ürünleri, saç boyaları ve cilt bakım ürünleri olarak sayılabilir. Laccaic Acid'in alüminyum tuzu, Pigment Red 172 Aluminium lake ve Pigment Red 90:1 Aluminium lake isimli bileşenlerin saç boyalarında kullanımı yasaktır. Avrupa Komisyonu net olarak yasak koymamasına karşın, 15 Temmuz 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği'ndeki değişiklik kapsamında karsinojen, mutajen, üreme için toksik maddelerin ülkemizde kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmıştır. Bu doğrultuda bir alüminyum türevi olan 'Dialuminium nickel tetraoxide'in de kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmıştır."



Kozmetik ürünlerde kullanımı muhtemel 27 bin çeşit kozmetik bileşen bulunduğunu belirten Nacar, "Karsinojen, mutajen, üreme için toksik maddelerin kozmetik ürünlerde kullanımı elzem değildir ve alternatifleri mevcuttur. Bununla beraber bu maddeleri içermeyen ürün alternatifleri de oldukça fazladır. Zira ülkemiz pazarında 450 bin çeşit kozmetik ürün mevcuttur" dedi.

Son Güncelleme: 24.01.2016 20:09