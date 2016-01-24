Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Koltuk Altı Spreyi Kullananlar Dikkat!

Koltuk Altı Spreyi Kullananlar Dikkat!

24 Ocak 2016 Pazar 18:07
Koltuk Altı Spreyi Kullananlar Dikkat!
banner238
Koltuk Altı Spreyi Kullananlar Dikkat!
Uzmanlar ter önleyici roll on, deodorant ve spreylerde bulunan alüminyumun neden olabileceği tehlikelere dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, zararlı olabilecek bileşenlerin mevzuatla yasaklandığını belirterek piyasada zararlı içeriği bulunmayan ürünlerin mevcut olduğunu açıkladı


Türk Dermatoloji Derneği (TDD) Üyesi Prof. Dr. Meltem Önder, vücudun bağışıklık sisteminde etkin olan lenfler açısından koltuk altı bölgesinin önem taşıdığını söyledi.

Koltuk altı temizliği yapılırken bölgenin tahriş edilmemesine, enfeksiyon riskinin engellenebilmesi için sivilce ya da beze oluşmamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Önder, terin kontrol altında tutulması için kullanılan roll on ve spreylerin kullanımında da dikkatli olunması gereğine dikkat çekti.

Önder, bu ürünlerin bir kısmının bilim adamları arasında meme kanserine neden olabildiği yönünde tartışmalara yol açan "alüminyum" içerdiğini anlatarak "Alüminyumun kanser yaptığına ilişkin şu ana kadar kesin kanıt yok. Direkt kanser yapıcı etkisi henüz kanıtlanmış değil. Belki tıraştan hemen sonra bu ürünlerin kullanımından kaçınılmalı. Çünkü ciltte kesikler olduğu için tahrişi artırabilir" diye konuştu.

Ürünlerin genellikle akşam uygulanması ve sabah duş alınması önerisinde bulunduklarını dile getiren Önder, ideal olanın gün içinde herhangi bir ürün kullanılmadan su ile temizliğin yapılması olduğunu söyledi.

Önder, içeriğinde alüminyum bulunmayan kozmetik ürünlerin de olduğunu ifade ederek "Bizim tavsiyemiz mümkün olduğunca kimyasal içeriği az olan, marketlerden ziyade eczanelerden dermatologların önerdiği ürünlerin temin edilerek kullanılmasıdır" dedi.


'ALTERNATİFLERİ VAR'

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Nacar da Ulusal Kozmetik mevzuatının, Avrupa Birliği'nin kozmetiklerle ilgili tüzüğüyle uyumlu olduğunu söyledi.

Alüminyum ve tuzlarının, kozmetik ürünlerde ter önleyici, emici, büzücü, opaklaştırıcı, renklendirici, kıvam verici, diş plaklarının oluşumunu önleyici gibi kullanımlarının mevcut olduğunu dile getiren Nacar, şunları belirtti: "Kullanıldığı ürün grupları ise ter önleyici roll onlar, deodorantlar, ağız bakım ürünleri, saç boyaları ve cilt bakım ürünleri olarak sayılabilir. Laccaic Acid'in alüminyum tuzu, Pigment Red 172 Aluminium lake ve Pigment Red 90:1 Aluminium lake isimli bileşenlerin saç boyalarında kullanımı yasaktır. Avrupa Komisyonu net olarak yasak koymamasına karşın, 15 Temmuz 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği'ndeki değişiklik kapsamında karsinojen, mutajen, üreme için toksik maddelerin ülkemizde kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmıştır. Bu doğrultuda bir alüminyum türevi olan 'Dialuminium nickel tetraoxide'in de kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmıştır."

Kozmetik ürünlerde kullanımı muhtemel 27 bin çeşit kozmetik bileşen bulunduğunu belirten Nacar, "Karsinojen, mutajen, üreme için toksik maddelerin kozmetik ürünlerde kullanımı elzem değildir ve alternatifleri mevcuttur. Bununla beraber bu maddeleri içermeyen ürün alternatifleri de oldukça fazladır. Zira ülkemiz pazarında 450 bin çeşit kozmetik ürün mevcuttur" dedi. 
Son Güncelleme: 24.01.2016 20:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim