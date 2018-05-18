Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.595
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Kenevir Halil 3 gün tutuklu kalacak
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Tabela hırsızları teminata bağlandı
TABELA HIRSIZLARI TEMİNATA BAĞLANDI
Meyhane magandaları teminata bağlandı
MEYHANE MAGANDALARI TEMİNATA BAĞLANDI
Gök 5 gün daha tutuklu kalacak
GÖK 5 GÜN DAHA TUTUKLU...
banner256

KKTC'de organ bağışı semineri düzenleniyor...

Sağlık Bakanlığı ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenleniyor.  

KKTC'de organ bağışı semineri düzenleniyor...

Sağlık Bakanlığı ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenleniyor.  

18 Mayıs 2018 Cuma 19:53
KKTC'de organ bağışı semineri düzenleniyor...

“KKTC’DE ORGAN BAĞIŞI” KONULU SEMİNER DÜZENLENİYOR

Sağlık Bakanlığı ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenleniyor.

 

“Organların toprak olmasın, bir bedende hayat bulsun” sloganıyla düzenlenecek seminer, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

banner277
 

Seminerde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar konuşacak.

 

Seminerin sonunda Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından dileyenlerden “organ bağışı kaydı” alınacak.

Anahtar Kelimeler:
OrganBağışıSeminer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meşhur ‘sus işareti yapan hemşire’nin son hali
Meşhur ‘sus işareti yapan hemşire’nin son hali
Dünya Sağlık Örgütü: O yağlar yasaklansın
Dünya Sağlık Örgütü: O yağlar yasaklansın
Diğer canlılardan karaciğer nakli için düğmeye basılıyor
Diğer canlılardan karaciğer nakli için düğmeye basılıyor
Ramazan'da zayıflamak isteyenlere kötü haber!
Ramazan'da zayıflamak isteyenlere kötü haber!
Ramazan'da süt tüketimine dikkat!
Ramazan'da süt tüketimine dikkat!
Her 3 kadından biri bu sorunu yaşıyor!
Her 3 kadından biri bu sorunu yaşıyor!
Yüksek tansiyon 6 ciddi hastalığa yol açıyor
Yüksek tansiyon 6 ciddi hastalığa yol açıyor
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! ‘Yanlış ve tehlikeli’
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! ‘Yanlış ve tehlikeli’
Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken 5 besin
Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken 5 besin
65 yaş üzeri olanlar dikkat!
65 yaş üzeri olanlar dikkat!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim