KKTC'de organ bağışı semineri düzenleniyor...

“KKTC’DE ORGAN BAĞIŞI” KONULU SEMİNER DÜZENLENİYOR
Sağlık Bakanlığı ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenleniyor.
“Organların toprak olmasın, bir bedende hayat bulsun” sloganıyla düzenlenecek seminer, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.
Seminerde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar konuşacak.
Seminerin sonunda Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından dileyenlerden “organ bağışı kaydı” alınacak.