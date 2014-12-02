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Kışın beslenirken nelere dikkat edilmeli?

CİHAN'da yer alan habere göre Acıbadem Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülay Hamzaoğlu, kışın beslenmede en sık yapılan 3 hatayı şöyle sıraladı: "Mevsiminde yenilmeyen sebze ve meyveler

Kışın beslenirken nelere dikkat edilmeli?

CİHAN'da yer alan habere göre Acıbadem Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülay Hamzaoğlu, kışın beslenmede en sık yapılan 3 hatayı şöyle sıraladı: "Mevsiminde yenilmeyen sebze ve meyveler

02 Aralık 2014 Salı 23:26
Kışın beslenirken nelere dikkat edilmeli?
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CİHAN'da yer alan habere göre Acıbadem Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülay Hamzaoğlu, kışın beslenmede en sık yapılan 3 hatayı şöyle sıraladı: "Mevsiminde yenilmeyen sebze ve meyveler. Yaz sebze ve meyvelerini kışın yemek, hormonlu yiyecek yemek anlamına geliyor. Bu da vücudu olumsuz etkileyebiliyor. Meyveyi bütün olarak yemek yerine çok sayıda meyveyi sıkarak elde edilen meyve suları ve hazır meyve sularıyla çok yüksek oranda kalori almak. Yüksek kalorili yiyecekleri gündüz az miktarda tüketmek yerine uzun kış akşamlarında, metabolizmanın en yavaş olduğu saatlerde tüketerek aşırı kalori almak."

Hafif soğuk algınlıklarının bile, bağışıklık sisteminin zayıflığının göstergesi olduğuna dikkat çeken Hamzaoğlu, bağışıklık sisteminin zayıflamasının en önemli nedeninin besin yetersizliği olduğunu söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için spor yapılmasını tavsiye etti.

Diyet konusunda, ‘doğru gıdaları, doğru miktarlarda tüketmek önem taşıyor ’ diyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti: "Günlük beslenmemizde sık sık kaçamak yapmamız çok kalori almamıza neden olacağından dikkatli olmalıyız. Örneğin bir kase sütlü tatlı yediysek, o günkü beslenmemizden bir su bardağı süt, bir porsiyon meyve ve bir dilim ekmek hakkımızı yemememiz gerekiyor. Mantı yediysek, o gün ekmek tüketimini azaltmalı, takip eden öğünlerde yağdan zengin başka yiyecek tüketmemeli, süt veya yoğurt hakkımızı da eksiltmeliyiz."

KIŞIN NELER TÜKETİLMELİ?

Hamzaoğlu, kışın tüketilmesi gereken yiyecekler konusunda şu tavsiyelerde bulundu: "Ara öğünler ile kan şekeri dengede tutulmalıdır. Ara öğünler, yemek yeme atağını da engelleyeceği için mutlaka yapılmalıdır ara öğün alternatifleri mutlaka lifli ve kana karışma hızı düşük gıdalar olmalı. Meyve, yoğurt, ayran, lifli çubuklar, tam tahıllı ürünler tüketilmelidir. Sindirim sisteminizin hareketi metabolizma hızınızın göstergesidir. Ananas, kivi, elma, armut gibi meyveleri küp küp doğrayarak, içine bir miktar ılık süt, bir veya iki yemek kaşığı kadar kepek ilave edilmiş bir karışım olarak tüketirsek, kabızlık sorununa karşı da önlem almış oluruz."

Dünya sağlık örgütünün, haftada en az 3 kez, 45-60 dakika aralıksız spor yapılmasını önerdiğini belirten Hamzaoğlu, sadece diyet yaparak kilo vermenin mümkün olmadığını, doğru beslenme kuralları ve sporu birlikte uygulamanın kilo vermeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.
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