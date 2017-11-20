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20 Kasım 2017 Pazartesi 16:54

Kış Hastalıklarını Kapı Dışında Tutacak 10 Önlem

Kış Hastalıklarını Kapı Dışında Tutacak 10 Önlem
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Kış aylarının soğuk ve yağışlı günleri yaklaşırken hastalıklar da artış göstermeye başlıyor. Özellikle gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, bronşit ve zatürreye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hastalıklarla mücadele etmek için hastalanmadan gerekli tedbirleri almak önem taşıyor. Memorial Etiler Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr. Özlem Kaplan, kış hastalıklarından korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Antioksidan ve probiyotik tüketin
Kış mevsimi hastalıkların en çok artış gösterdiği mevsimdir ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ve korunması gerekmektedir. Bunun için öncelikle dengeli beslenme, kaliteli uyku, düzenli egzersiz, temiz hava ve stresten uzak bir yaşam ile bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için özellikle antioksidan ve probiyotik tüketimi önemlidir. Bu nedenle mevsim geçişlerinde vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve grubuna özellikle önem vermek, vitamin ve mineralleri doğal ve doğru kaynaklardan almak gerekmektedir. Takviye amaçlı aşırı dozda ve kontrolsüz kullanılan vitaminler ise başka hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir.

Fazla D vitamini halsizlik, C vitamini ishal yapıyor
Özellikle yağda eriyen vitaminler ( A,D,E ve K vitamini) ihtiyaçtan fazla kullanıldığında ciddi sonuçlar doğurabilir; çünkü bu vitaminler vücutta depo edilmektedir. Özellikle D vitamininin yüksek doz kullanılması toksisiteye sebep olup vücutta kalsiyum yükselmesine, şiddetli halsizlikten böbrek taşı oluşumuna çok su içme ve çok idrara çıkma gibi şikayetlere neden olurken, A vitamini kontrolsüz kullanımı özellikle gebelerde doğumsal anomalilere sebep olmaktadır. E ve K vitamini yüksek doz kullanımı ise pıhtılaşma sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların bu vitaminleri tüketirken çok dikkatli olmaları ve hekimlerine danışmaları gerekmektedir. C vitamini ise yine antioksidan vitaminlerden olup kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için en çok kullandığımız vitamin olmasına rağmen aşırı tüketiminde böbrek taşı oluşumuna ve ishale sebep olabilmektedir. Böyle durumlarda mutlaka uzman bir hekime danışmak gerekmektedir.

Bu tedbirler sizi koruyor
Soğuk havaların yaklaştığı bu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, hem hastalıklardan korunmayı hem de hastalığı çabuk atlatmayı sağlamaktadır. 10 maddede sizi sağlıklı kılacak öneriler şunlardır;
Günde ortalama 6-8 saat kaliteli uyku uyuyun.
Fiziksel ve ruhsal stresten uzak durun.
Her grup besinden dengeli ve yeterli beslenin.
Vücudunuz için en uygun egzersizi belirleyip düzenli olarak yapın
Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketin.
Herhangi bir şikayetiniz olmasa dahi sağlık kontrolünüzü düzenli olarak yaptırın.
Tüm tütün ürünlerinden ( sigara, nargile, puro, pipo, vs. ) uzak durun.
Doktorunuz önermediği sürece gereksiz antibiyotik, vitamin veya takviye gıda ekstreleri kullanmayın.
Hava koşullarına uygun giyinmeye özen gösterin.
Pozitif düşünün ve sevdiklerinize zaman ayırın.


 
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