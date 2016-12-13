Kış Hastalıklarına Karşı Mesir Macunu



HAVALARIN soğuması ile birlikte soğuk algınlığı, grip, nezle hastalıkları da artış gösterdi. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, 477 yıllık şifalı mesir macununun içindeki 41 çeşit baharat ile günde bir kaşık tüketildiğinde soğuktan koruduğunu söyledi.Hafsa Sultan'ı iyileştiren ve içinde 41 çeşit baharatın bulunduğu 477 yıllık şifa kaynağı mesir macunu, kış hastalıklarından korumaya da yardımcı oluyor. Manisa'yı ve Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, soğuk algınlığına, grip ve nezleye karşı mesir macununun kullanılabileceğini söyledi. Tanık, macunun inanış ve gelenek tarafının yanı sıra insan sağlığına iyi geldiğini gösteren işaretler olduğunu belirterek, bunun nedeninin içinde barındırdığı 41 çeşit baharat olduğunu dile getirdi. Tanık, şöyle dedi:"Boğaz ağrılarına, soğuk algınlığına iyi geldiği gibi bilgiler var. Artık günümüzde doğal ürünlere karşı ilgi var. Mesir Macunu da hastalıklara karşı tek başına kullanılan baharatların çoğunu bünyesinde barındırıyor. Mesir macunu, çayı ve lokumunda hiçbir yabancı madde yok, tamamıyla 41 çeşit baharattan oluşuyor. Baharatları toz şeklinde değil ham olarak alıp geleneğe uygun şekilde üretiyoruz. Kışın sabahları bir kaşık mesir macunu alındığında ya da macunu bir bardak sıcak suyun içine attığınızda gribe, soğuk algınlığına gerçekten iyi geliyor. Boğazdaki enfeksiyonları rahatlattığını ve şifa bulunduğunu görüyoruz."Tanık, mesir macununun belirli oranlarda tüketilmesi gerektiği uyarısını da yaparak, erişkinlerde üç öğün bir kaşık, çocuklarda ise yemeklerden önce birer çay kaşık kullanılmasını tavsiye etti.Tanık, mesir macununun yıllar önce balla üretildiği bilgilerinin bulunduğunu belirterek, ballı mesir macunu özel üretimi yapacaklarını açıkladı. Tanık, "Tarihe baktığımızda tamamen baldan yapıldığı bilgileri de var. Şekerden değil de baldan özel bir ürün yapma çalışmalarımız var. Bunun denemeleri şu anda yapılıyor. Ayrıca Manisa'nın üzümü ile mesir macununu birleştirmek istiyoruz. Bununla da ilgili çalışıyoruz" diye konuştu.